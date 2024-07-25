بلاك تيما تحتفل مع جمهورها بـ 20 عامًا على تأسيسها في ساقية الصاوي

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد فرقة (بلاك تيما) لإحياء حفل غنائي بساقية الصاوي الجمعة 9 أغسطس المقبل؛ بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيسها.

وذكرت ساقية الصاوي أن فرقة (بلاك تيما) ستحتفل بمرور 20 عامًا على تأسيسها،وذلك يوم الجمعة 9 أغسطس بقاعة "النهر"، مشيرة إلى أن أول حفلة للفرقة أحييتها في الساقية كانت يوم 7 أغسطس 2004.

وتجذب فرقة (بلاك تيما) مسامع جمهورها في رحلة غنائية ممتعة لأشهر أغانيها بين القديمة والجديدة منها (عالم غريب، وبحار، وإيه يعني، وزحمة ولون الكاكاو)، وتقدم الفرقة - خلال الحفل - مجموعة من أشهر أعمالها الفنية التي حققت نجاحًا خلال مشوارها الغنائي منها (أخبار أهرام جمهورية، وانت فاكرني ، وهندي، وقول آه، وكل مرة وغيرها).

واهتمت الفرقة، المؤلفة من الثلاثي (أمير صلاح - أحمد بحر - عبده)، منذ بدايتها بتقديم لون غنائي لاقى إعجابًا كبيرًا خاصة بين الشباب، إلى جانب البشرة السمراء التي تميزهم.

وكانت فرقة (بلاك تيما) قد طرحت في بداية العام الجاري أغنية تحمل عنوان "عالم غريب"، التي كتب كلماتها ولحنها عبده.

ساقية عبدالمنعم الصاوي

أنشأ الساقية محمد الصاوي، نجل الأديب المصري عبدالمنعم الصاوي، في عام 2005، واستقى الاسم من خماسية الساقية، التي تعتبر العمل الأشهر لوالده، فبدأ يفكر في خلق مركز ثقافي إبداعي يشمل جميع أنواع الفنون والآداب يجذب طبقات مختلفة من العامة.

وقام محمد الصاوي بتصميم المشروع والشروع في بنائه ووضع التصورات حول أساليب الوصول التي وضعها للمركز بمعاونة زملاء آخرين، بدأ المركز بعمل الحفلات الموسيقية لاجتذاب الجمهور على اعتبار أن الموسيقى والغناء أوسع الفنون انتشارًا بين الناس.

وكان بها تنوع واختلاف عن السائد من الموسيقى وقتها، فكان من أبرز نجوم هذه الحفلات فرق موسيقى الجاز والموسيقى الغجرية والراب وأخرى تعرض ثقافات مختلفة من أنحاء العالم.

تم بعد ذلك إدخال الكثير من الأنشطة الأخرى على المركز، ثم بدأ تقديم الأمسيات الشعرية من خلال الحفلات الغنائية ثم تقديمها منفردة في أمسيات خاصة، قامت الساقية حديثًا بتنظيم مهرجان مستوحى من فكرة سوق عكاظ للشعر تحت اسم "عكاظ الشعر" وشارك فيه شعراء من مختلف محافظات مصر واستمر لثلاثة أيام.

يقوم المركز بتقديم العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظيم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب.

وتحتوي الساقية على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية، وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون؛ مثل: الرسم، تستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.