التفاصيل الكاملة لفيلم "توب ترند T.T".. صور

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نجوم وصناع فيلم "توب ترند T.T"، استئناف تصوير العمل مجددًا المتبقي له يومين للانتهاء منه، ورفع شعار الفركش، وذلك بعد فترة من التوقف استمرت لمدة عامين، ومن المقرر أن يطرح العمل في دور العرض قريبًا.

محمد جمال الحديني يعكف على اللمسات النهائية للفيلم

وأكد المخرج محمد جمال الحديني، أن الفيلم أوشك على الانتهاء من تصويره بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الجهة المنتجة تكتموا على تفاصيل العمل، إلى أن جاء القرار من الجهة التنفيذية المسؤولة عن التوزيع بالإشارة بالضوء الأخضر لظهوره إلى النور.

وأوضح "جمال"، أنه يعكف على اللمسات النهائية من مرحلة المونتاچ والمكساچ والموسيقى التصويرية والألوان والجرافيكس، ومن المقرر أن يعرض العمل عقب الانتهاء من جميع التفاصيل ويصبح جاهزا للعرض في السينمات قريبًا.

شحتة كاريكا : أقدم شخصيتين في أحداث الفيلم

وأعرب صناع فيلم توب ترند T.T عن مدى سعادتهم وامتنانهم بظهور هذا الفيلم إلى النور، حيث أكد المطرب الشعبي شحتة كاريكا، أنه لثالث مرة يظهر بصفة ممثل في عمل فني بعد فيلمي 4 كوتشينة، 8%، ولكنه لم يستطيع أن يفتقد مهنته الحقيقية كمطرب شعبي له شعبية كبيرة لدى الجمهور فهو أيضا يقدم داخل أحداث هذا الفيلم الشخصيتين معا.

وأضاف كاريكا، أنه سيطلق أغنية جديدة داخل أحداث الفيلم، حيث تستخدم كأغنية دعائية وترويجية للعمل، وسيتم إعلانها قريبًا.

عزة مجاهد : فكرة الفيلم تواكب جيل الشباب

من جانبها، كشفت النجمة عزة مجاهد، أن فكرة هذا العمل تواكب جيل الشباب من هذا العصر، فهو تيمة شعبية ذات طابع كوميدي، مضيفة أن من أهم ما يبرز نجاح هذا العمل هو وجود نخبة من النجوم الكوميديان الذين يحتلون مرتبة ومكانة كبرى داخل قلوب الجمهور.

طاهر أبو ليلة : فيلم "توب ترند T.T" تجربة ممتعة

وأشار الفنان طاهر أبو ليلة، إلى أن هذا العمل تجربة ممتعة للغاية وبها كل أشكال الكوميديا، فالحدوتة التي كتبها السيناريست أحمد أنور مشوقة، كما أنها مع وجود كوكبة من النجوم التي تجعله متحديًا لنفسه ليكون قادرًا على أن يظهر لمساته الفنية الجديدة التي تظهر على الشاشة الفضية لأول مرة بهذه الصورة.

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "توب ترند T.T"، في إطار اجتماعي كوميدي لايت حول مجموعة من الشباب يتعرضون للعديد من المشاكل الاجتماعية، بسبب الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، وأيضًا بعض الأشخاص الذي يبحثون عن الشهرة بواسطة التريند وغيرها.

أبطال الفيلم

فيلم توب ترند T.T، بطولة جماعية يتضمنها كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: مصطفى أبو سريع، عزة مجاهد، مروة عبد المنعم، أحمد سلطان، شحتة كاريكا، طاهر أبو ليلة، نور الكاديكى وآخرين وعدد من الشباب وعلى رأسهم: هايدي سليم، محمد السويسي، برلنتي فؤاد الباشا، برلنتي عامر، الشوبكشي، فيفيان، ميدو فايز، محمد ناصر طوبال، نبيل عوض وغيرهم، وهو قصة محمد جمال الحديني وسيناريو وحوار أحمد أنور وإخراج محمد جمال الحديني.