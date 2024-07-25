معرض الإسكندرية الدولي للكتاب يستضيف صالون نفرتيتي الثقافي غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تستضيف مكتبة الإسكندرية في الخامسة مساءً غد الجمعة، عضوات صالون نفرتيتي الثقافية في فعالية بعنوان "العمل الثقافي التطوعي .. صالون نفرتيتي الثقافي نموذجاً" وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ ١٩من معرض الإسكندرية الدولي للكتاب المقام على مدار إسبوعين داخل قاعات المكتبة.

ويقوم الدكتور أحمد عبد العال عمر عضو هيئة التدريس بقسم الفلسفة في جامعة الوادي الجديد والباحث في مركز التراث التابع لمكتبة الإسكندرية بإدارة حلقة النقاش مع عضوات الصالون على مدار الساعتين. ويتناول الحوار مسيرة الصالون الذي يعتبر أول صالون ثقافي أثري تقوم بإعداده وإدارته ست سيدات يعملن في مجال الصحافة والإعلام.



يذكر أن صالون نفرتيتي الثقافي تأسس في مايو ٢٠٢٣ بعد سنوات طويلة تخطت العشرين عام من العمل الصحفي والكتابة عن آثار مصر القديمة وثقافتها وتراثها الإنساني. وعلى مدار ١٥ فعالية شهرية داخل مركز إبداع قصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية نجح أن يثبت أن الثقافة عنصر جاذب بالفعل ولديها جمهور عريض مهتم بالمعرفة والعلوم والإبداع وكل ما يتعلق بالحضارة الإنسانية. كما منحت أجواء قصر الأمير طاز المملوكي التاريخي الفعاليات حالة من التمازج بين القديم والحديث مما حقق بعضا من أهداف الصالون الأساسية. وفي الوقت نفسه أضفت الفعاليات الفنية والثقافية والتراثية بعضا من مظاهر الحياة للجدران التاريخية العريقة ومنحتها قدرة على تنمية المجتمعات المحيطة به إلى جانب إثراء حالة الحراك الثقافي والفني بشكل مستمر.



ويتكون صالون نفرتيتي الثقافي من ست سيدات يعملن في مجال الصحافة والإعلام وهن : الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات كاميليا عتريس، مشيرة موسى ، نيفين العارف ، أماني عبد الحميد ، فتحية الدخاخني.