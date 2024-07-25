تصوير الفيلم الأمريكي FOUNTAIN OF YOUTH بمنطقة الأهرامات

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت شركة الإنتاج السينمائى الأمريكية العالمية "SKYDANCE" من تصوير الفيلم مشاهد من أحدث أفلامها "FOUNTAIN OF YOUTH" بمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، الفيلم من إخراج المخرج العالمي "جاي ريتشي" ويشارك فى بطولته عدد من نجوم هوليوود مثل جون كراسينسكي ، ناتالي بورتمان ، إيزا جونزاليس.

وذكرت مدينة الإنتاج الإعلامي، أن عمليات التصوير استغرقت نحو 3 أسابيع، وتحت الإشراف الكامل للجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي، والتي قامت بالتنسيق مع مسئولي الشركة الأمريكية بالتحضير للعمل على مدار ثلاثة شهور، وذلك بإجراء كل المعاينات اللازمة لمواقع التصوير، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذ العمل على أكمل وجه، حيث قامت اللجنة باستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة للفيلم باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية.

وتم ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وفقاً لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد، دون أي معوقات، كما تقدم اللجنة أيضاً كل التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية.

وفي ضوء الجهود الحثيثة التي تبذل، لجذب شركات الإنتاج العالمية لتصوير الأفلام العالمية داخل مصر لما تملكه البلاد من مقومات ومعالم سياحية وأثرية ومواقع تصوير ليس لها نظير، تعكف اللجنة باستمرار على تفعيل هذا الملف الحيوي لوضع مصر على الخريطة الإنتاجية للسينما العالمية وجعلها أحد المقاصد المهمة لشركات الإنتاج العالمية للتصوير بها.

وقدمت قامت وزارة السياحة والآثار كل التسهيلات اللازمة بالتنسيق مع لجنة مصر للإفلام، حيث خصصت موقع مناسب لتصوير الفيلم، وأخر لإقامة فريق العمل في ساحة الهرم، وكذلك مراجعة كافة تفاصيل التصوير حرصاً على حماية المواقع الأثرية بالمنطقة.

من جانبها حرصت وزارة الداخلية على توفير أقصي درجات التأمين لفريق عمل شركة الإنتاج منذ لحظة وصولهم إلى مطار القاهرة حتى انتهاء العمل ومغادرتهم للبلاد، وكذلك خلال عمليات التصوير التي احتوت على الكثير من مشاهد الحركة، والتي تمثلت في عمليات مطاردات بالسيارات وتفجيرات واستخدام طائرات هليكوبتر بما يعكس ضخامة الإنتاج، وما يتطلبه ذلك من الاستعداد الأمني الكامل لتأمين خروج هذه المشاهد بأفضل صورة ممكنة.

استوديوهات مفتوحة

وقد أبدى فريق عمل شركة الإنتاج الأمريكية إعجابهم الشديد بما شاهدوه من الأماكن السياحية والمعالم الأثرية بالبلاد والتي تحظي بها جمهورية مصر العربية حيث تعد بمثابة استديوهات تصوير مفتوحة لشركات الإنتاج السينمائية العالمية، لا يضاهيها في جمالها وعراقتها أي موقع تصوير آخر، مؤكدين أن العمل الإحترافي الذي لمسه فريق العمل في تعامل المسؤلين المصريين القائمين على الفيلم يعزز من مكانة مصر كواجهة أولى للتصوير السينمائي فضلاً عن الخبرات التي وجدوها في التعامل مع القائمين على صناعة السينما في مصر من خلال شركة الإنتاج المصرية ASAP PROUDUCTIONS التي قدمت كافة أوجه الدعم الفني والخدمات الإنتاجية للشركة الأمريكية.

يذكر أن نجاح مصر في جذب صناعة السينما العالمية للتصوير داخل البلاد يعد استثماراً مهماً من شأنه تحقيق عائداً من العملة الصعبة، ويفتح الباب أمام توفير المزيد من فرص العمل، الأمر الذي يتطلب دعم كامل وتسهيلات من كل الجهات الحكومية و على رأسها مصلحة الجمارك و هيئة ميناء القاهرة الجوي و وزارة الطيران المدني.