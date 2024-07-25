هيفاء وهبي تحيي حفلاً غنائياً بـ إسطنبول 17 أغسطس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي والمطرب آدم، لإحياء حفلا غنائيا، ومن المقرر إقامته يوم 17 أغسطس المقبل بمدينة إسطنبول.

وشاركت "وهبي" بوستر الحفل على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت: "رح أكون معكم في إسطنبول بتاريخ 17 أغسطس مع النجم آدم في أجمل حفلات الصيف، بانتظاركم".

من جانب آخر، شاركت الفنانة هيفاء وهبي مؤخرًا ضمن الحملة الإعلانية لإحدى شركات المنتجات الغذائية وشاركها الحملة الفنان مصطفى غريب ولاقت نجاحًا كبيرًا.

كما شاركت بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان موازين الموسيقي في المغرب وسط نخبة من نجوم الغناء في الوطن العربي ووجهت الشكر لإدارة المهرجان قائلة: "أشعر بالفخر لاستضافتي واحتضاني في المملكة المغربية، شكرًا من قلبي على كل الحب والكرم اللي شفتهم من الشعب المغربي الغالي".

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