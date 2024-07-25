أغنية "الذوق العالي" تجمع بين محمد منير وتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى النجم محمد منير، من تسجيل أحدث دويتو يجمعه بالنجم تامر حسني، ومن ألحان محمد رحيم، وكلمات تامر حسين.

الأغنية بعنوان "الذوق العالي"، ومن كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن المقرر تقديمها في إطار حملة دعائية.

النجم محمد منير، يستعد لتقديم حفله الغنائي الثاني، في موسم الصيف، تحت عنوان "ليلة الكينج"، في نادي سموحة بالإسكندرية، يوم 20 أغسطس المقبل

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل، بين 300، و 600، و 1000، و 2500 جنيه.

الكينج محمد منير، أحيا مؤخرا الحفل الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان العلمين، وقدم مجموعة من أبرز أغانيه، بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة الموسيقار فتحى سلامة، الذي تولى توزيع العديد من الأغاني، وتضم: هشام جلال "كيبورد"، وعازف الدرامز حازم عبدالقادر، ونور عاشور "ساكسفون"، واندريا سيجون "باص جيتار"، ومعتز "ليد جيتار"، وطارق رؤوف "ترومبيت"، وأشرف سعدان، ومحمد زتونة، وأحمد رزة، ورضا حنكش "إيقاعات"، وأحمد محمود أبا اليزيد، ونوران عطا الله "كورال"، ونادر محمد "المدير الفني للفرقة".

