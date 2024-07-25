شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد تروج لفيديو كليب أغنية "زين" من ألحان عمرو مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الديفا سميرة سعيد لطرح أحداث أعمالها الغنائية "زين"، والتى تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر مصطفى ناصر، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب من إخراج نضال هانى.

وحرصت سميرة سعيد على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، حيث طرحت برومو تشويقى للأغنية، معلقة عليها: "زين قريبا".

يذكر أن الديفا أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب، وعلى مدار 3 ساعات قدمت أجمل أغنياتها في الحفل، وبدلت ملابسها مرتين حيث حرصت على ارتداء ملابس مستواحاة من القفطان المغربي، وحضر الحفل اشقاء الديفا عادل وزوجته وغزلان وزوجها ونجوى، إضافة إلى الملحن الكبير عبد العاطي امنا، والذي تعاونت معه الديفا في أغنية بطاقة حب والتي غناها معها على المسرح كورال الأطفال، فيما طلب الجمهور إعادة غناء أغنيتها الشهيرة قال جاني بعد يومين فيما تفاعل الجمهور مع الديفا في أغنيتها المختلفة ومنها أغنية وعدي والتي رددها الجمهور بالكامل وسط حضور عدد من رجال الدولة والمسئولين.