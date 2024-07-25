بالصور- ديانا كرزون تفاجئ جمهور مهرجان جرش… إليكم ما جرى

خطفت الفنانة الأردنية، ديانا كرزون، الأنظار إليها في حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، وظهرت مثل “الموناليزا” ساحرة الجمهور بحضورها الراقي وفنها وإطلالتها وصوتها الساحر.

ديانا قدّمت في حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، مغناة “موطن عبدالله”، من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي وألحان وتوزيع الدكتور أيمن عبد الله، التي تغنت بها بالأردن واصفة إياه بدار الخير التي يملؤها الغيث، كما تغنت بعمان العاصمة التي لا تمحى ذكرياتها وضواحيها ولياليها من وجدان من زارها، كذلك تغنت بأوصاف الملك عبد الله الثاني، مؤكدة أنه ملكٌ وابٌ وأخٌ وحميمْ وعظيمٌ منسبُهُ لعظيمْ.

وطغى حضور ديانا فنياً، مؤكدة تربعها على نجومية الأغنية الأردنية بصوتها الكرزوني الآخاذ.

وينتظر جمهور “مهرجان جرش”، إطلالة جديدة لنجمتهم المحبوبة، حينما تحل على السهرة الغنائية “ويستمر الوعد” التي تقدمها بمشاركة الفنانين علي الديك وغريس الريس، في محاكاة لحضورهما معاً في برنانج “غنيلي تغنيلك”، عند الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد القادم، على خشبة المسرح الشمالي.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

وتقدم ديانا مزيجاً من الغناء الوطني والفلكلوري للأردن وفلسطين، لتؤكد تضامنها مع أهالي قطاع غزة في محنتهم التي يتعرضون لها منذ السابع من أكتوبر الماضي.