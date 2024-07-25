فن ومشاهير

مادلين هولتزناجل تطل بنظارات تبلغ هذا السعر-بالصورة

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ميرنا وليد - بيروت - أظهرت عارضة الأزياء مادلين هولتزناجل إحساسها الفخم بالأناقة أثناء خروجها لتناول طعام الغداء على شاطئ بوندي يوم الخميس.


وبدت العارضة البالغة من العمر 27 عاماً أنيقة دون عناء في سترة سوداء مكشوفة الكتفين وجينز أزرق واسع أثناء استمتاعها بيوم هادئ، وأضافت بعض الملحقات الفاخرة جداً إلى مجموعتها حيث ارتدت زوجاً من أحذية "شانيل" بقيمة 2210 دولاراً مصنوعة من جلد العجل والجلد المدبوغ.
مادلين، وهي الأخت الصغرى لـ سيمون هولتزناجل، ارتدت أيضاً نظارات الشمسية على شكل "عين القطة" بقيمة 760 دولاراً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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