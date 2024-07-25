ميرنا وليد - بيروت - أظهرت عارضة الأزياء مادلين هولتزناجل إحساسها الفخم بالأناقة أثناء خروجها لتناول طعام الغداء على شاطئ بوندي يوم الخميس.

وبدت العارضة البالغة من العمر 27 عاماً أنيقة دون عناء في سترة سوداء مكشوفة الكتفين وجينز أزرق واسع أثناء استمتاعها بيوم هادئ، وأضافت بعض الملحقات الفاخرة جداً إلى مجموعتها حيث ارتدت زوجاً من أحذية "شانيل" الرياضية بقيمة 2210 دولاراً مصنوعة من جلد العجل والجلد المدبوغ.

مادلين، وهي الأخت الصغرى لـ سيمون هولتزناجل، ارتدت أيضاً نظارات الشمسية على شكل "عين القطة" بقيمة 760 دولاراً.

كانت هذه تفاصيل خبر مادلين هولتزناجل تطل بنظارات تبلغ هذا السعر-بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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