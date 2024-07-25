ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس باخر إطلالتها على الجمهور من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها أثناء قضائها عطلة الصيف على الشاطئ مع عائلتها، و كانت ترتدي فستان من الشبك طويل و ضيق مع مايوه تحته، و إستعرضت ميريام رشاقتها.
و كانت ميريام تحمل بيدها حقيبة من دار أزياء GUCCI وصل سهرا إلى 1,490 يورو.
و في وقت سابق، شارك المصمم اللبناني جان بيار خوري، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، صورة للفنانة اللبنانية ميريام فارس، خطفت فيها الأنظار بإطلالتها.
فقد ظهرت ميريام بالصورة بإطلالة من الدانتيل الأسود، بتصميم أنيق، من توقيع جان بيار خوري.
هذه الملابس صممت خصيصاً لـ ميريام، فقد ارتدت توب بقصة ضيقة، ومكشوفة الصدر، وبدون كمين، ومحددة الخصر بنمط الـ"كورسيه"، وسروالاً من الحرير والساتان، جاء بقصة واسعة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تستمتع بوقت عائلي على الشاطئ بإطلالة صيفية..إليكم سعر حقيبة يدها الخيالي من GUCCI لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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