فلسطين ضيف شرف.. مشاركة مصرية وعربية في الدورة الأولى لمعرض العاصمة للكتاب

ياسر رشاد - القاهرة - معرض العاصمة للكتاب .. استقرت اللجنة الإدارية لمعرض العاصمة للكتاب في دورته الأولى، الذي تنظمه برادايس للثقافة والفنون والإعلام، برئاسة الجميلي أحمد، على اختيار دولة فلسطين الشقيقة ضيف شرف المعرض لهذا العام.



وقال الجميلي أحمد، إن اللجنة العليا للمعرض قررت بالإجماع اختيار فلسطين كضيف شرف هذا العام، نظراً لمكانتها الكبيرة في قلوب المصريين، مشيرا إلى أن الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس المعرض أكد على أهمية اختيار فلسطين كضيف شرف هذا العام، لما لها من مكانة خاصة في قلوب المصريين بشكل خاص، والعرب بشكل عام، بالإضافة لمكانتها التاريخية المرموقة.

الدكتور محمد الباز



وأوضح أن البرنامج الثقافي للمعرض، سيحتفي بها، من خلال مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية، وتسليط الضوء على التراث الفلسطيني والأدب والفنون.



وأضاف أن المعرض سيشهد مشاركة واسعة من الكتاب والفنانين الفلسطينيين الذين سيقدمون أعمالهم ويشاركون في ندوات وحوارات ثقافية تهدف إلى تعريف الجمهور المصري والعربي بالإبداع الفلسطيني.

برنامج خاص لفلسطين

وفي هذا السياق، أشار أحمد إلى أن اللجنة المنظمة تعمل على إعداد برنامج خاص لفلسطين يتضمن عروضاً، ومعارض للفنون التشكيلية، وحفلات موسيقية، بالإضافة إلى ندوات حول الأدب الفلسطيني وتاريخه، كما سيتم تخصيص جناح خاص للكتب الفلسطينية يعرض أبرز الإصدارات الحديثة والنادرة، مما يوفر للزوار فرصة لاكتشاف المزيد عن الثقافة الفلسطينية.

وأكد أحمد، أن المعرض تلقى موافقة من كافة الجهات المعنية، لإتاحة المشاركة لأكبر عدد من دور النشر المصرية والعربية.

وكانت اللجنة العليا للمعرض قد اختارت من قبل، الكاتب والإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيسًا شرفيًا لمعرض العاصمة للكتاب، كما اختارت اسم الكاتب الكبير الدكتور سمير سرحان شخصية المعرض لهذا العام.