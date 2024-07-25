تركي آل شيخ يرد على علاء مبارك: صرفت النظر عن فيلم النونو ولا أحب أن يُظلم أحمد حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

رد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على تويتة كتبها علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك عبر حسابه على موقع "X"، إذ كتب: "النونو عامل دوشة على شبكة التواصل" .

وكتب المستشار تركي آل الشيخ قائلًا: "حبيبنا الغالي ابن الغالي، الفيلم ظلم لم يكن فيه إساءة ولم تعلن القصة كاملة، والتي يشترك فيها سعوديون في النصب أيضاً وفي آخر الفيلم يحدث تحول مهم قبل عملية النصب ويتغير توجه الأبطال ويعودوا للحق، وكانت عدة عمليات في مجالات مختلفة ليست مقتصرة على الحج، النصاب في كل الجنسيات وفي كل العالم، لا نستعجل الحكم قبل المشاهدة، عموماً أنا صرفت النظر عنه لما شفت من يصطاد في المياه العكرة في الموضوع، ولولا تقديرنا للفنان المصري والعربي لما قمنا بالإنتاج السينمائي والمسرحي والغنائي، ولا أحب أن يظلم أحد الفنان العزيز أحمد حلمي لأن العمل لم يُشاهد ليُحكم عليه، وأشكرك على كلماتك اللطيفة عني، حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر الشقيقة".

ليعاود علاء الرد قائلًا: "أخي العزيز العلاقات بين مصر والسعودية علاقات تاريخية بنيت على أسس صلبة علاقة وثيقة وقوية تربط بين الشعبين، ومهما حاول البعض لم ولن يعكر صفوها أي محاولات لإحداث وقيعة، تحياتى لك وللأشقاء في المملكة ، أدام الله عليكم نعمة الصحة وأنعم عليكم بالأمن والرخاء".

وكان المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، أصدر بيانًا كشف خلاله عن إعادة النظر في إنتاج وسيناريو أحد الأفلام التي أعلن عنها الفترة الماضية.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بيان توضيحي، تأسس صندوق الأفلام (Big Time) من أجل دعم وتعزيز المحتوى وصناعة الأفلام في الوطن العربي".

وتابع: "ونظرًا لسوء الفهم الذي رافق الإعلان عن أحد الأفلام في الفترة الماضية، فإننا نود التأكيد على أننا قررنا إعادة النظر في إنتاج أحد الأفلام التي تم الإعلان عنها أو العمل على تطوير السيناريو والحوار وقصة الفيلم المعني، كما نطمح أن تحقق مجموعة الأفلام المُعلن عنها مسبقًا طموح المشاهد العربي".

وأضاف البيان: "ويأتي هذا القرار، رغبةً في قطع الطريق أمام كل من حاول أو يحاول الاصطياد بسوء نية من طيور الظلام، مُلتزمين في ذلك بتعزيز العلاقات الأخوية الطيبة التي تجمع بين شعبي المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية".