لطيفة تهنئ الشعب التونسي:" كل عام وتونس بلادي وكل شبر منك بألف خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة لطيفة الشعب التونسي، بمناسبة حلول الذكرى 67 لعيد الجمهورية وذلك عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "كل عام وتونس بلادي وكل شبر منك بألف خير وأمان وازدهار وكل تونسي وتونسية بخير وصحة، عيد الجمهورية التونسية، تحيا تونس".

يذكر أن الفنانة لطيفة تشارك بحفلة استثنائية يوم 27 يوليو بمهرجان طبرقة الدولي، كما تقدم حفلة أخرى يوم 29 يوليو بمهرجان صفاقس الدولي، وتعود بعدها إلى مصر.

على جانب آخر طرحت ألبومها "مفيش ممنوع" الذي ضم 10 أغاني، قامت بتصويرهم جميعا فيديو كليب.

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