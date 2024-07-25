"يلعن أبو الناس اللى وقعوا بينا".. أغنية حماقي تثير الجدل ومؤلفها يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"يلعن أبو الناس اللي وقعوا ما بينا" كلمات أثارت الجدل حول أحدث أغاني المطرب محمد حماقي، التي طرحها أمس الأربعاء، عبر قناته في موقع يوتيوب.

الأغنية بعنوان "صدمة"، ويردد المطرب محمد حماقي، فيها كلمات تقول "يلعن ابو الناس اللي وقعوا ما بينا، يلعن أبو الناس اللي خلونا شيلنا، يلعن أبو الناس اللي كلامهم بهدلنا".

الشاعر مصطفى حسن "مؤلف كلمات الأغنية"، علق على كلماتها، وقال :" الجملة محل الجدل، مش غريبة قوي، للدرجة دي، وسبق وتقبلنا ببساطة من قبل جملة مشابهة (ملعون أبو الناس العزاز)".

المطرب محمد حماقي، طرح 3 أغاني دفعة واحدة ممن ألبومه "هو الأساس"، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب، و الأغاني هي " صدمة"، و "بناقص"، و "أغلى الناس".