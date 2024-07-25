شكرا لقرائتكم خبر عن لافتة "عاش هنا" تزين منزل الفنان الراحل طلعت زكريا بمسقط رأسه بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت إيمي طلعت زكريا ابنة الراحل طلعت زكريا، على تقديم الشكر إلى وزارة الثقافة، ونقابة المهن التمثيلية بعد وضع لافتة "عاش هنا"، أمام منزل الفنان الراحل بمسقط رأسه بمدينة الإسكندرية.

ونشرت صورة للافتة عبر حسابها على "إنستجرام"، معلقة عليها: "شكرا وزارة الثقافة والجهاز القومى ونقابة المهن التمثيلية على اللافتة الحلوة دى في مسقط رأس طلعت زكريا في الإسكندرية".



إيمي طلعت زكريا

يذكر أن الفنان طلعت زكريا تخرج في قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984، وبدأ مشواره الفني من خلال مسرحية "الشخص" عام 1982 من إعداد الشاعر أمل دنقل.

قدم طلعت زكريا خلال مشواره الفني عددا من الأعمال التلفزيونية والمسرحية بلغت أكثر من 170 عملا، وفي سبتمبر 2007، أُصيب طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ ما أدى إلى دخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها بعد فترة كبيرة ليحقق نجاحا كبيرا بفيلمه الشهير "طباخ الرئيس".

وتعرض طلعت زكريا في 8 أكتوبر 2019 لأزمة صحية أخرى، كانت الأخيرة في حياته، ورحل بعدها عن عالمنا عن عمر ناهز 59 عاما، حيث تدهورت حالته الصحية خلال الساعات الأولى من الفجر، وتم نقله لأحد المستشفيات ليلفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.