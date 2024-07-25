شكرا لقرائتكم خبر عن قبل حفل مهرجان العلمين.. خالد حماد: عبقرية هانى شنودة وراء نجاح فرقة المصريين والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جمهور مهرجان العلمين حفل فرقة المصريين بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقى هانى شنودة يوم 27 يوليو الجارى، ومن جانبه علق الموسيقار خالد حماد، على نجاح واستمرار الفرقة وتألقها، قائلا إن هناك عددا كبيرا من العوامل التى ساهمت فى نجاح فرقة المصريين واستمرارها حتى الآن، مؤكدا أن نجاح الفرقة وأغنياتها وموسيقاها فى أن تعيش حتى الآن يعود للأفكار التى تقدمها الفرقة، يقدمون فكرة مختلفة فى كل عمل فنى وهو ما جعل لهم مكانا وسط الجمهور، إضافة إلى أن الفضل يعود للموسيقار هانى شنودة فى كونه مختلف وأضاف لمساته على الفكر الموسيقى والغنائى الذى قدمه للفرقة ولا يزال يقدمه، وبالتالى كان للفرقة خط سير مختلف عن باقى الأفكار الغنائية والموسيقية التى تقدم.

وطرحت تذاكر حفل فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة فى مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتى" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين للجميع، وتقام الحفلة يوم السبت المقبل 27 يوليو على المسرح الرومانى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.