شكرا لقرائتكم خبر عن بكت أثناء الاحتفال.. بن أفليك يغيب عن عيد ميلاد جينيفر لوبيز والان مع تفاصيل الخبر

قالت جينيفر لوبيز في حفل عيد ميلادها الخامس والخمسين، إنها بكت عندما شكرت أصدقاءها وعائلتها على وجودهم هناك على الرغم من عدم رؤية زوجها بن أفليك في الحفل.

وعبرت جينيفر عن احساسها قائلة : "لقد رأيت كل أمنيات عيد ميلادك ومقاطع الفيديو الجميلة والمشاركات طوال الليلة الماضية وهذا الصباح من جميع أنحاء العالم. لقد ضحكت وابتسمت وذرفت بعض الدموع".



جنيفر لوبيز تبكى



عيد ميلاد جنيفر لوبيز

ويأتي الحفل في أعقاب التوتر الذي تواجهه "جاي لو" مع بن افليك، وقالت المصادر لـ RadarOnline: "إن بن افليك يعيش منفردا ويعوض الوقت الضائع".

وكانت قد ظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز وهي تقضي بعض الوقت الممتع مع ابنة زوجها فيوليت أفليك، حيث شوهدت نجمة فيلم "أطلس" وهي تتسكع مع ابنة بن أفليك الكبرى، 18 عامًا، أثناء إقامتها في هامبتونز.

وشوهد الثنائي في معرض إيست هامبتون للتحف والتصميم ، والذي أقيم خارج متحف مزرعة مولفورد التاريخي لصالح جمعية إيست هامبتون التاريخية.وكانت لوبيز (54 عاماً) وفيوليت برفقة إحدى صديقات الاخيرة التي سارت معهما أثناء تفقد العروض.

وارتدت فيوليت قميصًا ورديًا بأكمام قصيرة وتنورة ماكسي منقوشة باللون الوردي، بينما حافظت لوبيز على مظهرها غير الرسمي في قميص أبيض بدون أكمام وبنطلون جينز أبيض.وشوهد الثلاثة أيضًا وهم في متجرًا محليًا للآيس كريم في وقت لاحق من ذلك اليوم.

ويبدو أن المصالحة بين بن أفليك وجينيفر لوبيز أصبحت أقل قوة يومًا بعد يوم وسط شائعات الطلاق المستمرة، حسبما يقول مصدر حصريًا لموقع pagesix.