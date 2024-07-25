سعد لمجرّد يكشف سرًا في أحدث منشوراته… وجمهوره يتفاعل فرحًا

كشف الفنّان المغربيّ، سعد لمجرّد، عن مفاجأة جديدة من العيار الثّقيل، لجمهوره ومُحبّيه.

في التّفاصيل، شارك” لمجرّد” متابعيه عبر “إنستغرام”مقطع فيديو جمعه بالممثّلة المصريّة نهال عنبر ونجلها المخرج حسام الحسيني وهما يغنّيان ويرقصان وعلّق: “إستعدوا لمفاجأة كبيرة بفضل الجهود والتّفاني من فريق مصريّ ومغربيّ رائع، نقدّم لكم مفاجأة صيفيّة مميّزة، إن شاء الله..ترقّبوا”.

وتابع “لمجرّد”:” كنت في غاية السّعادة بلقاء الفنّانة الكبيرة السّيّدة نهال عنبر أمّ حبيبي وصديقي وأخي الغالي حسام الحسيني”.

كما أضاف” لمجرّد”، كاشفًا المزيد من التّفاصيل حول الأغنية الجديدة: “هذه الأغنية هي من تأليف الرّائع أمير طعيمة، وألحان المبدع عزيز الشّافعي، وتوزيع حبيبنا كينغ، ومكس الغالي أخي هاني محروس، شكرًا للجميع على احترافيّتكم ورقيّكم”.

وقد تفاعل جمهور سعد لمجرد فرحًا مع ما كشفه من عمل جديد مرتقب سيتّم طرحه في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، عبّر سعد لمجرّد، عن سعادته بالمشاركة لأوّل مرّة في فيلم بعنوان “قلب ٩/٦”، يجمعه بوالدته الممثّلة نزهة الرّكراكي وذلك من خلال تأدية شارة الفيلم. بعنوان « ched »، معربًا عن سعادته بالعمل مع عمالقة الفنّ في المغرب وعلى رأسهم والدته نزهة الرّكراكي والحاجّ محمّد الجمّ والفنّان عبد الإله عاجل، إضافة إلى نخبة من أهمّ الفنّانين المغاربة.

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على صعيد آخر، ما زال “لمجرّد”، يحصد نجاح الدّيو الغنائيّ الذي جمعه مع مواطنه الفنّان المغربيّ حاتم عمّور، بعنوان “محبوبي”، إذ تخطّى العمل حاجز ١١ مليون مشاهدة على “يوتيوب”.