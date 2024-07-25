البخارة تناقش أزمة التلوث في مهرجان الحمامات الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - يستمر مهرجان الحمامات الدولي في الاحتفاء بالتجارب المسرحية التي تعالج قضايا مختلفة على غرار مشاكل التلوث البيئي والتي نجد تفاصيلها في مسرحية البخارة للمخرج صادق الطرابلسي.

مسرحية البخارة من إنتاج مسرح أوبرا- تونس وأداء رمزي عزيز، ومريم بن حسن، وعلي بن سعيد، وبليغ مكي، وبلال سلاطنية وهي تعالج مشكلة التلوث البيئي الذي تعاني منه قابس.

وتدور أحداث مسرحية البخارة من خلال خمس شخصيات تطل من وسط ضباب يحاكي تسرب البخارة في الأجواء، لتروي أوجاع مواطنين يرزحون تحت عبء التلوث الذي نخر الأجساد والأرواح، والشخصيات هي "المولدي" وابنه "نضال"، وابنه "يحيي" وزوجته "دلال" وهي عائلة أنهكها التلوث، في مواجهة مالك المشروع المتسبب فيه.

وعلى خشبة المسرح لجأ مخرج مسرحية الباخرة إلى التقنيات السينمائية القائمة على غرار المونتاج الموازي الذي يتشابك فيه حدثان مختلفان ومتوازيان في الزمان مما خلق تأثيرا دراميا على الأحداث.

وفي مجاراة لحالة الاختناق التي تسببها البخارة المتصاعدة من المجمعات الكيميائية يتخذ النص نسقا تصاعديا من خلال الموسيقى التي تنطلق من نوتة بسيطة مسموعة تنتهي إلى صخب وضجيج يؤلف تلوثا سمعيا.

ومع تدفق الحكايات على المسرح داخل أحداث مسرحية البخارة يجد المشاهد نفسه وجها لوجه مع معضلة التلوث التي ترزح قابس تحت عبئها، وتظهر المعاناة في هيئات مختلفة؛ ومنها الاختناق، الأمراض تنفسية، السرطان، الأجنة المشوهة، والموت.

40 سنة تلوث

40 سنة من التلوث سعت مسرحية البخارة إلى اختزالها في عمل حاول الحفر في قضية بيئية مستمرة، واستندت في ذلك إلى وقائع ملموسة وأحداث حقيقية استقاها المخرج من مناضلين من أجل الحقوق البيئية، وإن كانت البخارة تنطلق من معضلة محلية في تونس إلا أنها تحمل بعدا كونيا تجلى في السينوغرافيا التي لا تصرح بأن الأحداث تدور في "قابس" بل تحملك إلى أي مكان في العالم يعاني من آفة التلوث.

ونجح الديكور المتحرك في كشف المعاناة ويحكي الممثلون على ألسنة الشخصيات وجع جيل ما انفك يصرخ من أجل حقه في بيئة صحية، وأن يتنفس هواء نقيا وأن يسبح في بحر لا تشوبه المواد الكيميائية.

وفي نقطة فارقة في مسرحية البخارة ينزع الممثل رمزي عزيز الشخصية التي تقمصها ويتحدث بلسانه وهو الذي عايش أثر التلوث في قابس إذ عرفها نعيما بواحاتها وبحرها وصفاء هوائها قبل أن تنتشر فيها رائحة الموت، فهذا العمل المسرحي الذي يصور تأثيرات التلوث على الإنسان والبيئة، ينقل هواجس المتضررين من السموم التي تملأ الأجواء ويذكر بحقهم في بيئة سليمة وفي حياة خالية من الأمراض.

وبعد عرض مسرحية البخارة سيكون جمهور مهرجان الحمامات الدولي على موعد مع سهرة الأغنية التونسية بقيادة المايسترو محمد الأسود وبمشاركة غازي العيادي وأسماء بن أحمد ومهدي العياشي.