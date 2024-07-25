حنان مطاوع ضيفة برنامج حد النجوم على ON

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف برنامج حد النجوم الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن، على قناة "ON"، النجمة حنان مطاوع في سهرة خاصة من البرنامج.

تتحدث حنان مطاوع خلال الحلقة عن كواليس رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها والجديد الذي تستعد لتقديمه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

البرنامج يذاع يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

تقاطع طرق

تستعد الفنانة حنان مطاوع لتصوير مسلسل جديد بعنوان "تقاطع طرق" مقرر أن يعرض خارج الماراثون الرمضاني القادم 2025.

وتواصل الشركة المنتجة لمسلسل "تقاطع طرق" التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين في العمل .

صوت وصورة

وكانت آخر المشاركات التلفزيونية للفنانة حنان مطاوع مسلسل صوت وصورة، وشاركها بطولته عدد كبير من النجوم، وأبرزهم: "صدقي صخر، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة ولاء الشريف، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، رامي الطمباري عماد صفوت"، إخراج محمود عبدالتواب وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أزمة صحية

كانت حنان مطاوع أثارت حالة من القلق بين الجمهور بعدما أزاحت الستار عن حالتها المرضية التي عانت منها السنة الماضية، ما جعلها تتصدر قائمة مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل، إضافة إلى عدد من منصات التواصل الاجتماعي.

وتحدثت حنان مطاوع عن أزمتها الصحية مع مرض خبيث هدد حياتها الفترة الماضية، وذلك خلال استضافتها في أحد البرامج الشهيرة، مؤكدة أن العالم توقف عند لحظة علمها بمرضها.

قالت "حنان" خلال اللقاء: «مريت بأزمة صحية كبيرة والعالم بالنسبالي توقف منذ أربعة شهور ونص، الموضوع تضخم خد منحنى تاني، ارتبكت جدًا وبدأت أعمل مسح ذري، وكنت بحس بضيق في التنفس وصوتي لما كان بيجيلي اي دور برد ولما صوتي يتشرخ مش بيرجع بيقعد شهور، ورقبتي كانت تخنت بس مفيش حاجة طالعة فيها، اتشال من رقبتي ٤٥٠ جرامًا».

وتابعت:« اللي عملولي السونار دخلوني في نفق مظلم، قالولي لو انتشر في جسمك كله هيحصل كذا، الموضوع خد أبعادًا كبيرة جدًا، لما عرفت الخبر مكنتش شايفة حاجة غير أماليا بنتي، العالم كله تلخص فيها ومرتبكة جدًا، وأمير عمل نفس مشهدي مع هند صبري في حلاوة الدنيا، سابني طلع يكلم كل الدكاترة في عيلتنا، ولون وشه أزرق وبيقولي هتبقي كويسة، نزلنا العربية قعد يعيط بصوت عالي قلتله هو أنا بموت، دخلنا في حالة نفسية سيئة جدًا وإحنا لسه مرحناش للدكتور، الحمد لله كانت تجربة وحشة جدًا وطول الوقت بحمد ربنا إنها عديت على خير».