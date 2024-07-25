مهرجان العلمين .. باقة من الأغاني التراثية والوطنية في حفل الأنفوشي للموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - وسط أجواء مبهرة وحضور كبير، شهد المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، الأربعاء، حفلا فنيا، في ختام فعاليات الأسبوع الثاني لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، وذلك ضمن برنامج وزارة الثقافة، المقدم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أحيا الحفل فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني؛ وشهد الجزء الأول من الحفل باقة متميزة من الأغاني التراثية والوطنية في أداء جماعي احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة، والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي، وأحمد درويش وكيل وزارة الثقافة بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، وسط حضور وتفاعل عدد كبير من شباب الجامعات وجمهور وزوار مدينة العلمين الجديدة.

وخلال الجزء الثاني من الحفل، أطربت الفرقة الحضور بمجموعة من الأغاني الطربية منها أما براوة، على شط بحر الهوى، ألف ليلة وليلة، سلامات، بجانب ميدلي في حب الإسكندرية بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

كما قدمت فرقتا الأنفوشي والشرقية للفنون الشعبية عروضهما الاستعراضية بالممشى السياحي في المنطقة الترفيهية بمدينة العلمين الجديدة وسط تفاعل وإعجاب كبير من الجمهور. وتنفذ العروض بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال إداراتها التابعة، الموسيقى والفنون الشعبية والمهرجانات، وبالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

وتتجدد فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالمهرجان، الأسبوع المقبل بداية من الأحد وحتى نهاية شهر يوليو الحالي، مع مجموعة متنوعة من عروض الفنون الشعبية والموسيقى العربية.

ويعد مهرجان العلمين الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا مهما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.