بذكرى وفاته.. أبرز المحطات فى حياة فاروق الفيشاوي

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ياسر رشاد - القاهرة - اليوم هو ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 67 عامًا، الذي قدم العديد من الأدوار المتميزة والمؤثرة على مدى مشواره الفني.
من هو فاروق الفيشاوي ؟
ولد فاروق الفيشاوي 5 فبراير 1952 - 22 ذو القعدة 1440 هـ، وتوفي 25 يوليو 2019، ممثل مصري، كانت أسرته ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم.
وقد توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته. حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.
لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.
ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.
شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، الجينز، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.
زيجاته
تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا كل من أحمد و«عمر» واستمر زواجهما لمدة 16 عامًا ما بين عامي 1974 حتى العام 1990. ثم بعد انفصاله عن الألفي، تزوّج من الفنانة سهير رمزي في العام 1990 وعمّر زواجهما خمسة أعوام، وكانت آخر زيجاته من فتاة تُدعى نوران منصور من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في العام 1998.
إصابته بالسرطان
في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة. وقال الفيشاوي في كلمته: «بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه».
أفلامه
ليلة هنا وسرور:2018-المعلم الضو
الزومبي جوز أمي:2016
يوم للستات:2016-فرغلي
كدبة كل يوم:2016-عز الدين أيبك-ضيف شرف
القط:2015-الرجل الغامض
المتحدين:2011
ألوان السما السبعة:2007-بكر
45 يوم:2007-علاء يسري
حفار البحر:2003-المهندس معتز
صيد الحيتان:2002-العقيد/ عادل عز الدين
العشق والدم:2002-نعمان
إحنا أصحاب المطار:2001
عليه العوض:2000-عوض الحانوتي
أبناء الشيطان:2000-أحمد
الشرف:2000-مسعد الجزار
رجل له ماضي:2000-حميدو
امرأة تحت المراقبة:2000-جلال أحمد سعيد
سوق المتعة:2000
حبيبتي من تكون:2000-طايع
نور ونار:1999-عسران
أحلام مسروقة:1999-د. شاكر
فتاة من اسرائيل:1999-يوسف
أرض أرض:1998-رمضان إبراهيم
حائط البطولات:1998-المقدم جلال أبو سعدة
48 ساعة في إسرائيل:1998-سليم / شلومو
الأنثى والدبور:1998-عادل
حنحب ونقب:1997-هشام "إتش"
الخطيئة السابعة:1996-شوكت
رجل مهم جدا:1996-شافعي أبو اليسر/سمير
التحويلة:1996-المقدم عمر خالد
الجراج:1995-عبد الله
عتبة الستات:1995-عاصم الخرابشه
امرأة هزت عرش مصر:1995-فاروق
كشف المستور:1994-محسن مدير مكتب المخابرات
عنتر زمانه:1994-عنتر
تعالب أرانب:1994-حمادة
الجاسوسة حكمت فهمي:1994-هانز إبلر / حسين جعفر
الجينز:1994-عادل
يا تحب يا تقب:1994-هشام إتش
رغبات:1994
ليلة القتل:1994-ماهر
الكنز (فيلم 1993))|الكنز]]:1993
فرسان آخر زمن:1993-طارق منصور
ليه يا بنفسج:1993-أحمد
تحقيق مع مواطنة:1993-توفيق عبد الرحمن
مطاردة في الممنوع:1993
الرصيف:1993-سيّد
الشطار:1993-حازم عبد الله / وكيل النيابة النزيه
اليتيم والذئاب:1993-دياب سعد
شفاه غليظة:1992-علاء المحامي
غرام وانتقام بالساطور:1992-اللص:1موعد مع الرئيس:1990-العقيد هاشم حماد
الحب القاتل:1990
شبكة الموت:1990-بسيوني-بيلي
المرشد:1989-شريف
اغتصاب:1989-ممدوح
الوحوش الصغيرة:1989-احمد
الإرهاب:1989-عمر الصناديلي
المشاغبات في خطر:1989-عبد العزيز
ملف سامية شعراوي:1988-العميد أشرف دسوقي
الدنيا جرى فيها إيه:1988
التحدي:1988-المحامي أحمد
المرأة والقانون:1988-أحمد حسين
المرأة الحديدية:1987-حسن
الرجل الصعيدي:1987-جو ستانلي
يا صديقي كم تساوي:1987-سيف
رجل في فخ النساء:1987
الزوجة تعرف أكثر:1987-عصام حلمي
لعبة الكبار:1987-إسماعيل
العبقري والحب:1987-عمر
مهمة صعبة جدا:1987-احمد
القرداتي:1987-فتوح \ القرداتي
الهانم بالنيابة عن مين:1987-عاطف
البنات والمجهول:1986-نظمي
الفريسة:1986-عامر
نأسف لهذا الخطأ:1986-عصام
الحناكيش:1986-عصام
سري للغاية:1986-محمود الصحفي
نساء خلف القضبان:1986-حاتم عبد الرحيم
السكاكيني:1986-د. سمير
الأنثى:1986-سالم
مشوار عمر:1986-عمر عبد الحكم
شارع السد:1986-ابو المعاطي
المحترفون:1986-أحمد
الأستاذ يعرف أكثر:1985-زكي
صراع الأيام:1985
قضية عم أحمد:1985-رمزي
الكف:1985-عمر
استغاثة من العالم الآخر:1985-صفوت عبد الحميد
بصمات فوق الماء:1985-رمزي عمران
النشالات الفاتنات:1985-الرائد/ مدحت أبو حشيش
الطاغية:1985-د. سامي العدوي
الطوفان:1985-إبراهيم
الأوغاد:1985-محمود أبو سعدة
المنتقمون:1985-احمد
غضب الحليم:1984-حسان
السطوح:1984-فريد
جبابرة الميناء:1984-جلال
الأرملة والشيطان:1984-عاطف
بيت القاضي:1984-حسن
المحظوظ:1984-رجائي
نعيمة فاكهة محرمة:1984-محمود
أرجوك أعطني هذا الدواء:1984-الدكتور مصطفى الميسوري
الخونة:1984-مسعد عبد الله المدرس
لا تسألني من أنا:1984-مدحت درويش
جبروت امرأة:1984-سيد الرمادي
عندما يبكي الرجال:1984-سالم
العايقة والدريسة:1984-مصطفى أحمد عصفور
صديقي الوفي:1984-الدكتور سامح
يوسف وزينب:1984-يوسف
الشيطان يغني:1984-عماد عبد الفتاح
شقة الأستاذ حسن:1984-الأستاذ حسن شلبي
درب الهوى:1983-مراد
مرزوقة:1983-سرسق / أحمد أبو المجد
كيدهن عظيم:1983-جلال ابن لطفي ودولة
وحوش الميناء:1983-سلامه
الذئاب:1983-مكرم صادق
برج المدابغ:1983-هشام
تجيبها كده تجيلها كده هي كده:1982-عزت
المشبوه:1981-طارق الروبي
قهوة المواردي:1981-أحمد
الباطنية:1980-فتحي العقاد
غداً سأنتقم:1980-مدحت
عذاب الحب:1980-رفعت
فتوة الجبل:1980-عمر
غاوي مشاكل:1980-مراد
الأشجار تموت واقفة:1980
وثالثهم الشيطان:1978
بدون زواج افضل:1978
الحب في طريق مسدود:1977-وحيد
الحساب يا مدموازيل:1976-شريف
مظاهر كدابة
المسلسلات
لدينا أقوال أخرى:2018-ضيف شرف
عوالم خفية:2018-شريف يسري-ضيف شرف
الشارع اللي ورانا:2018-شهاب
قصر العشاق:2017
راس الغول:2016-أمجد الديب / زهير الملاح
بعد البداية:2015-اللواء كمال سليم
المرافعة:2014
أهل الهوى:2013-بيرم التونسي
شمس الأنصاري:2012
أنا القدس:2010-مصباح بيك
أكتوبر الآخر:2010-سامي
أولاد الحلال:2009-علي
قاتل بلا أجر:2009-أحمد عبد الرؤؤف
ليل الثعالب:2008-هاني
ثورة الشك:2007
عفريت القرش:2006-لطيف عبد الراضي
رجل وإمراتان:2006
مطعم تشي توتو (المطعم):2006-عادل
حكاية بندق:2005
ألف ليلة وليلة: سالم وغانم:2005-غريب / سالم / غانم
أحلامنا الحلوة:2005-محمود
أدهم وزينات وثلاث بنات:2004-أدهم عز الدين
الدم والنار:2004-حمزاوي
كناريا وشركاه:2003-سيد عبد ربه صالح القوصي كناريا
الأصدقاء:2002-حسن أبو سنة
البر الغربي:2001-عرفان الجارحي
حارة الطبلاوي:2001-الصول دحروج
خيال الظل:2000-أحمد الألفي
الاعصار:1999
أبناء دهشان:1997
الدوائر المغلقة:1997-عاطف عبد العزيز
الحاوي:1997-سنقر
بحار الغربة:1997
ألف ليلة وليلة: الشاطر حسن:1994-شهريار / الشاطر حسن
سر الغائب:1994
دموع صاحبة الجلالة:1993-محفوظ عجب
البحث عن عبده:1992
حافة الهاوية:1992-نادر
مخلوق اسمه المرأة:1990
حضرات السادة الكدابين:1990-سامي سلامة
قابيل وقابيل:1990-قابيل / قابيل التوأم
رجال في المصيدة:1989
أولاد آدم:1986-إلهامي
غوايش:1986-حسانين هريدي
علي الزيبق:1985-علي الزيبق
عصفور في القفص:1984-يسري
عطفة خوخة:1983-ضيف شرف
أبناء العطش:1982
ليلة القبض على فاطمة:1982-أمين المنزلاوي
الأبرياء:1981
صيام صيام:1981-سليم زوج زبيدة
ميراث الغضب:1981
الفتوحات الاسلامية:1981-تيودور
القضية 80:1980
الوليمة:1979-سعيد
أبنائي الأعزاء..شكرا:1979-ماجد-الابن الاصغر
طائر الاحلام:1979-هُمام
طيور بلا أجنحة:1979-شريف
هروب:1976
أرض النفاق:1975
المفسدون في الأرض:1973
الحلم والمطر
في بيتنا رجل:-إبراهيم حمدي
كان ياما كان
الرجل والقطار
جوهرة القصر:-ضيف شرف
ارزاق
الضحايا
حلم رجل بسيط
الحرمان:-فؤاد
بعد الرحيل
المسرحيات
الأيدي الناعمة:2010-البرنس حلمي شوكت
الناس اللي في التالت:2001-الابن
اعقل يا دكتور:2000-الدكتور سعيد
المنولوجست:1993
ولاد ريا وسكينة:1990
بداية ونهاية:1985-سلمان
والسيدة حرمه (سيدة الحوش):1984-المفاتيحي-عرض مختلف
البرنسيسة:1984
الدنيا مقلوبه:1981
طائر البحر:1979
أنا والحكومة
عيني في عينك
شباب إمرأة
مسيلمة الكذاب
وفاته
في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، توفي عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وكان الفيشاوي يعالج في مستشفى ابن سينا في الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.