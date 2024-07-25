بذكرى وفاته.. أبرز المحطات فى حياة فاروق الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - اليوم هو ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي الذي رحل عن دنيانا عن عمر ناهز 67 عامًا، الذي قدم العديد من الأدوار المتميزة والمؤثرة على مدى مشواره الفني.

من هو فاروق الفيشاوي ؟

ولد فاروق الفيشاوي 5 فبراير 1952 - 22 ذو القعدة 1440 هـ، وتوفي 25 يوليو 2019، ممثل مصري، كانت أسرته ميسورة الحال لديها خمسة أولاد (ثلاثة أبناء وابنتين)، كان فاروق أصغرهم.

وقد توفي والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره فتولى شقيقه الأكبر رشاد رعايته وتربيته. حصل على البكالوريوس في الطب العام وقبلها على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس.

فاروق الفيشاوي

لفت إليه الأنظار خلال مشاركته في مسلسل أبنائي الأعزاء شُكرًا مع الفنان عبد المنعم مدبولي، وبرز في مسلسل ليلة القبض على فاطمة، ثم بدأت نجوميته في بداية الثمانينيات بعد ظهوره في فيلم المشبوه مع عادل إمام.

ومن أهم أعماله في التلفزيون: حافة الهاوية، مخلوق اسمه المرأة، حضرات السادة الكدابين، قابيل وقابيل، رجال في المصيدة، أولاد آدم، غوايش، علي الزيبق، عصفور في القفص، أبناء العطش.

شارك في أكثر من مائة وثلاثين عملًا دراميًا بين السينما والتلفزيون، من بينها: القاتلة، الطوفان، الرصيف، لا تسألني من أنا، سري للغاية، مطاردة في الممنوع، غدا سأنتقم، حنفي الأبهة، الجينز، فتاة من إسرائيل، الفضيحة، ديك البرابر، نساء خلف القضبان، قهوة المواردي، والمرأة الحديدية.

فاروق الفيشاوي

زيجاته

تزوج من الفنانة سمية الألفي وأنجبا كل من أحمد و«عمر» واستمر زواجهما لمدة 16 عامًا ما بين عامي 1974 حتى العام 1990. ثم بعد انفصاله عن الألفي، تزوّج من الفنانة سهير رمزي في العام 1990 وعمّر زواجهما خمسة أعوام، وكانت آخر زيجاته من فتاة تُدعى نوران منصور من خارج الوسط الفني وانفصل عنها في العام 1998.

إصابته بالسرطان

في 3 أكتوبر 2018 أعلن فاروق الفيشاوي بعد تسلمه درع تكريمه من مهرجان الإسكندرية، عن إصابته بمرض السرطان، الأمر الذي أصاب الحضور بالصدمة. وقال الفيشاوي في كلمته: «بعد بعض التحاليل والفحوصات والأشعة، طبيبي المعالج أخبرني أنني مصاب بالسرطان، سأتعامل مع هذا المرض على أنه صداع، وبالعزيمة والإصرار سأنتصر على هذا المرض.. سأهزمه وسأحضر الدورة القادمة لمهرجان الإسكندرية لأكون معكم وأهنئ زميلًا آخر على تكريمه».

أفلامه

ليلة هنا وسرور:2018-المعلم الضو

الزومبي جوز أمي:2016

يوم للستات:2016-فرغلي

كدبة كل يوم:2016-عز الدين أيبك-ضيف شرف

القط:2015-الرجل الغامض

المتحدين:2011

ألوان السما السبعة:2007-بكر

45 يوم:2007-علاء يسري

فاروق الفيشاوي



حفار البحر:2003-المهندس معتز

صيد الحيتان:2002-العقيد/ عادل عز الدين

العشق والدم:2002-نعمان

إحنا أصحاب المطار:2001

عليه العوض:2000-عوض الحانوتي

أبناء الشيطان:2000-أحمد

الشرف:2000-مسعد الجزار

رجل له ماضي:2000-حميدو

امرأة تحت المراقبة:2000-جلال أحمد سعيد

سوق المتعة:2000

حبيبتي من تكون:2000-طايع

نور ونار:1999-عسران

أحلام مسروقة:1999-د. شاكر

فتاة من اسرائيل:1999-يوسف

أرض أرض:1998-رمضان إبراهيم

حائط البطولات:1998-المقدم جلال أبو سعدة

48 ساعة في إسرائيل:1998-سليم / شلومو

الأنثى والدبور:1998-عادل

حنحب ونقب:1997-هشام "إتش"

الخطيئة السابعة:1996-شوكت

فاروق الفيشاوي



رجل مهم جدا:1996-شافعي أبو اليسر/سمير

التحويلة:1996-المقدم عمر خالد

الجراج:1995-عبد الله

عتبة الستات:1995-عاصم الخرابشه

امرأة هزت عرش مصر:1995-فاروق

كشف المستور:1994-محسن مدير مكتب المخابرات

عنتر زمانه:1994-عنتر

تعالب أرانب:1994-حمادة

الجاسوسة حكمت فهمي:1994-هانز إبلر / حسين جعفر

الجينز:1994-عادل

يا تحب يا تقب:1994-هشام إتش

رغبات:1994

ليلة القتل:1994-ماهر

الكنز (فيلم 1993))|الكنز]]:1993

فرسان آخر زمن:1993-طارق منصور

ليه يا بنفسج:1993-أحمد

تحقيق مع مواطنة:1993-توفيق عبد الرحمن

مطاردة في الممنوع:1993

الرصيف:1993-سيّد

الشطار:1993-حازم عبد الله / وكيل النيابة النزيه

اليتيم والذئاب:1993-دياب سعد

شفاه غليظة:1992-علاء المحامي

غرام وانتقام بالساطور:1992-اللص:1موعد مع الرئيس:1990-العقيد هاشم حماد

الحب القاتل:1990

شبكة الموت:1990-بسيوني-بيلي

المرشد:1989-شريف

اغتصاب:1989-ممدوح

الوحوش الصغيرة:1989-احمد

الإرهاب:1989-عمر الصناديلي

المشاغبات في خطر:1989-عبد العزيز

ملف سامية شعراوي:1988-العميد أشرف دسوقي

الدنيا جرى فيها إيه:1988

التحدي:1988-المحامي أحمد

المرأة والقانون:1988-أحمد حسين

المرأة الحديدية:1987-حسن

الرجل الصعيدي:1987-جو ستانلي

فاروق الفيشاوي



يا صديقي كم تساوي:1987-سيف

رجل في فخ النساء:1987

الزوجة تعرف أكثر:1987-عصام حلمي

لعبة الكبار:1987-إسماعيل

العبقري والحب:1987-عمر

مهمة صعبة جدا:1987-احمد

القرداتي:1987-فتوح \ القرداتي

الهانم بالنيابة عن مين:1987-عاطف

البنات والمجهول:1986-نظمي

الفريسة:1986-عامر

نأسف لهذا الخطأ:1986-عصام

الحناكيش:1986-عصام

سري للغاية:1986-محمود الصحفي

نساء خلف القضبان:1986-حاتم عبد الرحيم

السكاكيني:1986-د. سمير

الأنثى:1986-سالم

مشوار عمر:1986-عمر عبد الحكم

شارع السد:1986-ابو المعاطي

المحترفون:1986-أحمد

الأستاذ يعرف أكثر:1985-زكي

صراع الأيام:1985

قضية عم أحمد:1985-رمزي

الكف:1985-عمر

استغاثة من العالم الآخر:1985-صفوت عبد الحميد

بصمات فوق الماء:1985-رمزي عمران

النشالات الفاتنات:1985-الرائد/ مدحت أبو حشيش

الطاغية:1985-د. سامي العدوي

الطوفان:1985-إبراهيم

الأوغاد:1985-محمود أبو سعدة

المنتقمون:1985-احمد

غضب الحليم:1984-حسان

السطوح:1984-فريد

جبابرة الميناء:1984-جلال

الأرملة والشيطان:1984-عاطف

بيت القاضي:1984-حسن

المحظوظ:1984-رجائي

نعيمة فاكهة محرمة:1984-محمود

أرجوك أعطني هذا الدواء:1984-الدكتور مصطفى الميسوري

الخونة:1984-مسعد عبد الله المدرس

لا تسألني من أنا:1984-مدحت درويش

جبروت امرأة:1984-سيد الرمادي

عندما يبكي الرجال:1984-سالم

العايقة والدريسة:1984-مصطفى أحمد عصفور

صديقي الوفي:1984-الدكتور سامح

يوسف وزينب:1984-يوسف

الشيطان يغني:1984-عماد عبد الفتاح

شقة الأستاذ حسن:1984-الأستاذ حسن شلبي

درب الهوى:1983-مراد

مرزوقة:1983-سرسق / أحمد أبو المجد

كيدهن عظيم:1983-جلال ابن لطفي ودولة

وحوش الميناء:1983-سلامه

الذئاب:1983-مكرم صادق

برج المدابغ:1983-هشام

تجيبها كده تجيلها كده هي كده:1982-عزت

المشبوه:1981-طارق الروبي

قهوة المواردي:1981-أحمد

الباطنية:1980-فتحي العقاد

غداً سأنتقم:1980-مدحت

عذاب الحب:1980-رفعت

فتوة الجبل:1980-عمر

غاوي مشاكل:1980-مراد

الأشجار تموت واقفة:1980

وثالثهم الشيطان:1978

بدون زواج افضل:1978

الحب في طريق مسدود:1977-وحيد

الحساب يا مدموازيل:1976-شريف

مظاهر كدابة



فاروق الفيشاوي

المسلسلات

لدينا أقوال أخرى:2018-ضيف شرف

عوالم خفية:2018-شريف يسري-ضيف شرف

الشارع اللي ورانا:2018-شهاب

قصر العشاق:2017

راس الغول:2016-أمجد الديب / زهير الملاح

بعد البداية:2015-اللواء كمال سليم

المرافعة:2014

أهل الهوى:2013-بيرم التونسي

شمس الأنصاري:2012

أنا القدس:2010-مصباح بيك

أكتوبر الآخر:2010-سامي

أولاد الحلال:2009-علي

قاتل بلا أجر:2009-أحمد عبد الرؤؤف

ليل الثعالب:2008-هاني

ثورة الشك:2007

عفريت القرش:2006-لطيف عبد الراضي

رجل وإمراتان:2006

مطعم تشي توتو (المطعم):2006-عادل

حكاية بندق:2005

ألف ليلة وليلة: سالم وغانم:2005-غريب / سالم / غانم

أحلامنا الحلوة:2005-محمود

أدهم وزينات وثلاث بنات:2004-أدهم عز الدين

الدم والنار:2004-حمزاوي

كناريا وشركاه:2003-سيد عبد ربه صالح القوصي كناريا

الأصدقاء:2002-حسن أبو سنة

البر الغربي:2001-عرفان الجارحي

حارة الطبلاوي:2001-الصول دحروج

خيال الظل:2000-أحمد الألفي

الاعصار:1999

أبناء دهشان:1997

الدوائر المغلقة:1997-عاطف عبد العزيز

الحاوي:1997-سنقر

فاروق الفيشاوي



بحار الغربة:1997

ألف ليلة وليلة: الشاطر حسن:1994-شهريار / الشاطر حسن

سر الغائب:1994

دموع صاحبة الجلالة:1993-محفوظ عجب

البحث عن عبده:1992

حافة الهاوية:1992-نادر

مخلوق اسمه المرأة:1990

حضرات السادة الكدابين:1990-سامي سلامة

قابيل وقابيل:1990-قابيل / قابيل التوأم

رجال في المصيدة:1989

أولاد آدم:1986-إلهامي

غوايش:1986-حسانين هريدي

علي الزيبق:1985-علي الزيبق

عصفور في القفص:1984-يسري

عطفة خوخة:1983-ضيف شرف

أبناء العطش:1982

ليلة القبض على فاطمة:1982-أمين المنزلاوي

الأبرياء:1981

صيام صيام:1981-سليم زوج زبيدة

ميراث الغضب:1981

الفتوحات الاسلامية:1981-تيودور

القضية 80:1980

الوليمة:1979-سعيد

أبنائي الأعزاء..شكرا:1979-ماجد-الابن الاصغر

طائر الاحلام:1979-هُمام

طيور بلا أجنحة:1979-شريف

هروب:1976

أرض النفاق:1975

المفسدون في الأرض:1973

الحلم والمطر

في بيتنا رجل:-إبراهيم حمدي

كان ياما كان

الرجل والقطار

جوهرة القصر:-ضيف شرف

ارزاق

الضحايا

حلم رجل بسيط

الحرمان:-فؤاد

بعد الرحيل



فاروق الفيشاوي

المسرحيات

الأيدي الناعمة:2010-البرنس حلمي شوكت

الناس اللي في التالت:2001-الابن

اعقل يا دكتور:2000-الدكتور سعيد

المنولوجست:1993

ولاد ريا وسكينة:1990

بداية ونهاية:1985-سلمان

والسيدة حرمه (سيدة الحوش):1984-المفاتيحي-عرض مختلف

البرنسيسة:1984

الدنيا مقلوبه:1981

طائر البحر:1979

أنا والحكومة

عيني في عينك

شباب إمرأة

مسيلمة الكذاب

فاروق الفيشاوي

وفاته

في فجر يوم الخميس 25 يوليو 2019، توفي عن عمر ناهز 67 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان. وكان الفيشاوي يعالج في مستشفى ابن سينا في الجيزة، وسرعان ما تدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة كبدية إثر توقف الكبد عن العمل، ولم تمض فترة طويلة على ذلك حتى أعلن عن وفاته.