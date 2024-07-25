صورة- رامز جلال على البحر: "هاريسون فورد وسيد فورد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، ظهر خلالها مع المنتج المنفذ لبرامج المقالب خاصته عبدالله أبو الفتوح وهما يستمتعان بعطلتهما الصيفية بأحد الأماكن الساحلية.

وظهر رامز وهو يلتقط صورة سيلفي مع المنتج عبد الله أبو الفتوح بأحد الشواطئ وعلق عليها ساخرًا: "هاريسون فورد وسيد فورد"، ولاقت الصورة إعجاب جمهوره ومتابعيه.

وفوجئ متابعي الفنان رامز جلال ظهوره في بث مباشر وهو يقوم بحلاقة شعره بالكامل وتغيير اللوك الذي قدم به مؤخرًا برنامجه "رامز جاب من الاخر" في شهر رمضان الماضي.

وظهر رامز جلال في الفيديو وهو يحلق رأسه بالكامل: "ساموراي، كله طاير حلاق قديم أنا"، وسط سخرية متابعيه وعلقوا: "موسم جديد رامز شعره طار، ليه كده؟، لسه بالصبغة من رمضان وشعرك ما كبر من رمضان، يا اخي رهيب، قاعد بالصبغة من رمضان، صبغة العمر الجميل، يعني البرنامج الجاي هتكون أصلع؟، أحلى ساموراي في حته تانية، عسل يا جماعة، وحشتنا يا رامز، الفلتر خطير، يعني رمضان الجاي في شيء خرافي، أنت كده عملت مقلب في نفسك".

يذكر أن آخر مشاركات الفنان رامز جلال الفنية كانت بفيلم "أخي فوق الشجرة" عام 2023 وشاركه البطولة عدد من نجوم السينما المصرية وهم الفنانة نسرين طافش، الفنان حمدي الميرغني، الفنانة تارا عماد، الفنان محمد ثروت، الفنان بيومي فؤاد تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

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