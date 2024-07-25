داليا البحيري توجه رسالة لـ جنى علي بعد حصدها المركز 63 في أولمبياد باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أشادت الفنانة داليا البحيري بنجاح جنى علي لاعبة منتخب مصر في رياضة القوس والسهم من تحقيق المركز الـ63 ضمن منافسات المرحلة الترتيبية بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وكتبت "داليا" عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام": "جنى بطلة مصرية من أحسن ٦٤ لاعب لهذه الرياضة في العام براڤو جنى رفعتي راية بلدك مصر".

وتشارك داليا البحيري في مسلسل "بدون مقابل" بطولة هاني رمزي، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، محمد أبو داود، تأليف حسام موسى، إخراج جمال عبد الحميد، الذي كان من المقرر أن يعرض في موسم رمضان الماضي 2024، ولكن خرج من السباق لعدة أسباب.

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