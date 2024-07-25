أحمد حاتم يروج لفيلم "المُلحد": رحلة غير اعتيادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج الفنان أحمد حاتم لفيلم "المُلحد" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي منتصف أغسطس المقبل.

وكتب "حاتم" أبيات عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام": "وإن جاءنا عنكم بشير اللقا عشنا.. رحلة غير اعتيادية ليحيى حافظ السيوطي.. ١٤ / ٨ في السينما ان شاء الله".

وتلقى أحمد حاتم التهاني من زملائه الفنانين، إذ علقت هنا الزاهد: "إن شاء الله تكسر الدنيا، وكتب دياب: "مبروك".

فيلم الملحد من إخراج محمد العدل وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى وإنتاج أحمد السبكي.

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