ميّ عمر تستعدّ لأقوى مسلسلاتها في رمضان ٢٠٢٥ ومَن النجم الذي انضم للعمل؟

تستعدّ الممثّلة المصريّة، ميّ عمر، للمشاركة في بطولة مسلسل جديد بعنوان “إش إش”، من كتابة وإخراج زوجها المخرج محمّد سامي ومن المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

أمّا قائمة الممثّلين الذين سيشاركون ميّ عمر، في بطولة مسلسلها الجديد، فتضمّ: الممثل ماجد المصريّ اضافة الى هالة صدقي، شيماء سيف، دينا، إيهاب فهمي، إدوارد، علاء مرسي، وإنتصار، والتّعاقد مستمرّ مع باقي أبطال العمل.

مسلسل “إش إش”، يتألّف من ثلاثين حلقة وتدور أحداثه في إطار تشويقيّ – إجتماعيّ، تلعب فيه ميّ عمر، دور راقصة من الإسكندريّة وقد أجرى أبطال العمل بالفعل بروفات الملابس، تمهيدًا لانطلاق تصويره بتاريخ ٣١ من الشّهر الحاليّ، بحسب “القاهرة ٢٤”.

وكان المخرج محمّد سامي، قد كشف في وقت سابق أنّه سيقدّم زوجته ميّ عمر في العمل المنتظَر بشخصيّة جديدة ومختلفة، مؤكّدًا أنّه اتخذ القرار بمنحها البطولة بعد نجاحها الكبير في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.

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نذكر أنّ ميّ عمر حازت جائزة أفضل ممثّلة في رمضان ٢٠٢٤ بتصويت الجمهور، عن دورها في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، إضافة إلى جائزة التّميّز باختيار النُّقّاد عن المسلسل نفسه، وذلك في حفل توزيع جائزة “كأس إنرجي” للدّراما بدورته الثّامنة لأفضل الأعمال الدراميّة التي عرضت خلال شهر رمضان ٢٠٢٤.