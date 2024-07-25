هاني شاكر يُحقق انتصارًا كبيرًا في معركته القانونية ضد هذا الشخص 

بعد أكثر من عام على الأزمة التي واجهته في البحرَين، حصل الفنّان المصريّ، هاني شاكر، على حكم قضائيّ ضدّ متعهّد الحفلات محمّد عبد السّلام عبّاس، بالسّجن ثلاث سنوات وكفالة ماليّة قدرها خمسة آلاف جنيه، مع إيقاف التّنفيذ موقّتًا على أن يَستكمل باقي الاجراءات القانونيّة في الأيّام القادمة.

وتعود الأزمة إلى نيسان/أبريل ٢٠٢٣ حينما قام متعهّد الحفلات المذكور اسمه أعلاه بالإخلال ببنود العقد المتّفق عليه بينه وبين “شاكر” لإقامة حفل غنائيّ في البحرين حيث توارى عن الأنظار قبل الحفل بساعات وقبل أن يدفع كامل مستحقّات هاني شاكر الذي رفض رغم ذلك إلغاء الحفل وأحياه احترامًا للجمهور الذي كان ينتظره في المكان.

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وفي أوّل تعليق له، قال هاني شاكر: “استكمالًا للاجراءات التى اتخذها الفنّان هانى شاكر ضدّ أحد متعهدي الحفلات محمّد عبد السّلام عبّاس . فقد باشر المستشار محمود العسّال هذه الإجراءات التى بدأها ضدّ المذكور نحو واقعة خيانة الأمانة فقد اصدرت محكمة جنح العجوزة حكمًا غيابيًّا ضدّ محمّد عبد السّلام عبّاس بالحبس ثلاث سنوات وكفالة ٥٠٠٠ جنية لإيقاف تنفيذ الحكم موقّتًا .وجرى استكمال إجراءات التّنفيذ ضدّ المذكور”.

الجدير بالذكر أنّ هاني شاكر كان قد أصدر بيانًا حينها كشف فيه تفاصيل الأزمة لقراءة المزيد: هاني شاكر يصدر بيانًا توضيحيًّا بعد أزمته في البحرين