توفيق الحكيم مؤلف الروائع

ياسر رشاد - القاهرة - تمر اليوم الذكرى الـ37 لرحيل الأديب العملاق والمفكر توفيق الحكيم، ويعتبر بلا شك أحد العلامات المضيئة فى تاريخ الفكر المصرى والعربى.

الأديب الراحل قدم للسينما مجموعة من أروع الأفلام فى تاريخ السينما، والتى كانت فى بعض الأحيان تعكس جزءًا من شخصيته الحقيقية، كانت تجمع بين الرومانسية وراهب الفكر، أو حتى محاربة الشيطان، نذكر منها على سبيل المثال «رصاصة فى القلب» 1944 بطولة محمد عبدالوهاب وراقية إبراهيم، وهو فيلم رومانسى يعكس الحياة فى مصر فى حقبة الأربعينيات، فيلم «الرباط المقدس» 1960 بطولة عماد حمدى وصباح وعبدالسلام النابلسى، جسد عماد حمدى فى هذا الفيلم شخصية راهب الفكر الغارق فى الفكر والأدب على حساب حياته العاطفية، فيلم «الأيدى الناعمة» إنتاج 1962 بطولة أحمد مظهر وصباح ومريم فخر الدين وصلاح ذو الفقار، عبر هذا الفيلم الرائع عن قيمة العمل فى حياة الإنسان وأهميته لاستمرار الحياة والحفاظ على مكانة الإنسان وسط مجتمعه، والفيلم الكوميدى الرومانسى «ليلة الزفاف» 1965 بطولة سعاد حسنى وأحمد مظهر.

ولا ننسى فيلم «طريد الفردوس» فى نفس العام، بطولة فريد شوقى وسميرة أحمد، ويدور حول فكرة الجنة والنار.

والفيلم الرومانسى «الخروج من الجنة» بطولة فريد الأطرش وهند رستم.

ومن الأفلام الهامة للغاية فى تاريخ السينما المصرية «يوميات نائب فى الأرياف» 1969، بطولة أحمد عبدالحليم وتوفيق الدقن وإخراج توفيق صالح، والفيلم السوبر «المرأة التى غلبت الشيطان» بطولة نعمت مختار وعادل أدهم، وتبادل الصراع بين الإنسان والشيطان وكيف استطاعت المرأة قهر الشيطان.

والفيلم الاجتماعى «العش الهادى» 1975 بطولة محمود يس وبرلنتى عبدالحميد، فيلم اجتماعى واقعى من الطراز الرفيع.

رحم الله الأديب العملاق توفيق الحكيم الذى أضاف الكثير فى تاريخ السينما المصرية، بعض أفلامه دخلت قائمة أحسن 100 فيلم فى تاريخ السينما.

رحل عن دنيانا يوم 26 يوليو 1987.