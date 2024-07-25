محمد سلطان.. فارس الرومانسية

ياسر رشاد - القاهرة - ولد فى هذا الشهر

الخميس 25/يوليو/2024 - 07:45 م 7/25/2024 7:45:07 PM

فى مثل هذا الشهر من عام 1937 ولد الموسيقار محمد سلطان، صاحب الألحان القصيرة المميزة، تلك التى تجلت روعتها مع المطربة فايزة أحمد، كان «سلطان» يعتصر ذاته فى الألحان القصيرة فتتعالى قيمتها أكثر من الألحان الطويلة، وصف الشاعر عبدالرحمن الأبنودى تجربته مع «سلطان» قائلا عنه: لقد حول ألحانى العاطفية إلى شعبية، ذكر لى الموسيقار خالد الأمير قبل رحيله أن «سلطان» كان يبتغى من وراء تلحين الأغانى الطويلة أن يجذب أم كلثوم إليه ليلحن لها، ومن نماذج أعمال «سلطان» لـ«فايزة» أغنيات تحمل كلا منها طابعاً خاصا فأغنية «آخد حبيبى» ظلت لعقود أغنية فلكلورية للأفراح رغم كونها أغنية جديدة من ألحان محمد سلطان، كما أنه قدم إيقاع «التانجو» مصاحباً لـ«فايزة» فى أغنية «بكره تعرف» ولتكون أغنية «بحبك يا مصر» أيقونة تجلت فى الثورة والفوضى، سألت «سلطان» رحمه الله لماذا رغم أن أغنيتك «بحبك يا مصر» واحدة من أشهر الألحان التى يتغنى بها فى هذا الأيام - أقصد ما عرف وقتها بالربيع العربى - لا نسمع الآن ألحانًا وطنية على نفس القدر من هذه الأغنية، ومن أغانى جيلك والتى سبقتك؟

فأجابنى بسؤال: هل الفن تكون صناعته على يد الثوار أم على يد الفنانين؟

فأجبته على يد الفنانين لا شك؟ فقال لهذا لا نسمع الآن فناً بل إما محاولات دون المستوى أو ضجيجا، وكان يقول لى الفن الآن إفراز زمن اللا معقول.

كان غاضبا على ما صار إليه حال الفن فى مصر، ومات مكتئباً، وكان قد بدأ حياته ممثلا فشارك فى إحدى عشر فيلماً وكانت أولى أغنياته لـ«فايزة» «أؤمر يا قمر» ثم «غريب يا زمان»، و«رسالة من أمرأة» و«تعبنى هواك» و«مال عليا مال» وقد شغل محمد سلطان الذى كان يجيد التحدث باللغة الفرنسية منصب رئيس جمعية المؤلفين والملحنين وكان غاضبا من عدم سداد مؤسسات كثيرة فى الدولة لمستحقات جمعية المؤلفين والملحنين، وكان «سلطان» يختم يومه بصلاة العشاء فى مسجد الرحمة بوسط البلد بشارع صبرى أبوعلم ثم يتوجه إلى مقهى «ستراند» ثم يعود إلى بيته لينام.