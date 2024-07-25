مفاجأة تامر حسني لجمهور العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - تحت شعار «العالم علمين» يحيى النجم تامر حسنى حفل غنائى كبير فى العاشرة مساء اليوم بمهرجان العلمين الجديدة، وهو الحفل الذى ينتظره الكثير من عشاقه وجمهوره منذ اليوم الأول بالمهرجان.

تامر حسنى لا شك كونه من أهم نجوم ساحة الغناء العربى، الذى يأتى له الجمهور فى حفلاته من كل أرجاء المعمورة فى مشهد مهيب يتكرر فى جميع حفلاته الغنائية، وهو أيضا المشهد المنتظر رؤيته مساء اليوم فى مهرجان العلمين، خاصة بعد إعلان الشركة المسئولة عن تنظيم الحفل وبيع التذاكر نفاذ جميع التذاكر بالكامل.

يشهد الحفل العديد من المفاجآت الكبيرة التى يحضرها النجم تامر حسنى لجمهوره، بداية من عرض الألعاب النارية الضخم لأحمد عصام، والرقصات المختلفة التى سوف يقدمها تامر مع الفرقة، خاصة أن مسرح u arena مجهز على أعلى مستوى لإمتاع كل الحضور.

ومن أبرز المفاجآت أيضًا التى مقرر ان يشهدها الحفل هى لحظة دخول تامر حسنى للحفل، حيث مقرر أن تكون مختلفة كثيرًا، بعد خروجه العام الماضى بحفلة فى مهرجان العلمين فى نسخته الأولى معلقًا على الأحبال ودخل من فوق المسرح، ولكن هذا العام سوف تكون بداية الحفل مختلفة كثيرًا.

تامر أيضا قام بتحضير برنامج أغانى للحفل مختلف وجديد، حيث يشهر برنامج الحفل مزج بين أعماله الجديدة والقديمة، والتى سيقدمها تامر على المسرح بشكل جديد ومختلف، ومن ابرز الاغاني الذى سيقوم بتقديمها «180 درجة، وارجعلى، وعيش بشوقك، وناسينى ليه، وافتكرلى أى حاجة، وفجأة افترقنا، وريح بالك، وعمرى ابتدا، وحلم سنين، وكفياك اعذار» بالإضافة إلى أحدث أغنياته «جامدين جامدين»، واغنية «معلمين» الذى طرحها منذ أيام محققا من خلالها نجاح كبير على جميع منصات «السوشيال ميديا» المختلفة وموقع المشاهدة العالمى «يوتيوب»، والمقرر أن يقدمها على مسرح الحفل بمشاركة النجم بهاء سلطان.

يأتى مهرجان «العلمين» فى إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التى شهدتها منطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة فى المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى، والتأكيد على دور القوى الناعمة فى دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات أساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، وكذلك مسابقة insomnia للألعاب الرقمية، كما يشهد المهرجان تنظيم فعالية Bites by the sea، وهو حدث ضخم لأفضل الطهاة فى مصر بما يسهم فى دعم سياحة الطعام لأول مرة فى الساحل.

وعلى صعيد آخر يواصل النجم تامر حسنى تصوير أحدث أعماله السينمائية «ريستارت» وهو العمل السينمائى الثانى الذى يجمعه بالفنانة هنا الزاهد التى تشاركه بطولة الفيلم، حيث يقوم تامر حاليا بتصوير المرحلة الأخيرة من الفيلم الذى لم يحدد موعد عرضه حتى الآن.

فيلم «ريستارت» بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وباسم سمرة وعصام السقا، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.