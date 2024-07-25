شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوى: إرادة فرقة المصريين قوية ولا يعادون أى نبرة موسيقية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر جمهور مهرجان العلمين حفل فرقة المصريين بقيادة المايسترو والمؤلف الموسيقي هاني شنودة يوم 27 يوليو الجاري، ومن جانبه قال الناقد طارق الشناوي لليوم السابع، إن هاني شنودة يمتلك إرادة وهو من قص الشريط الفرق الموسيقية والغنائية وميزة هاني شنودة أنه يدعم الفرقة والتي مر عليها كل ما يمكن أن يقتل أي فريق سواء موت أحد أعضائها أو زواج إحدى أعضائها لكن إرادته وحرصه على التجديد جعلت الفرقة تستمر.

وأشار طارق الشناوي إلى أن هاني شنودة يتمتع باللياقة كعازف ومتسامح، متسامح بمعني أنه لا يعادي أي نبرة جديدة في الموسيقي أو الغناء ورجل يسمع ويطلع وبالنسبة له المختلف عما يقدمه ليس عدو فهو يؤمن بالاختلاف الموسيقي ولحن ل أحمد عدوية.

وطرحت تذاكر حفل فرقة المصريين للموسيقار الكبير هانى شنودة في مهرجان العلمين الجديدة بنسخته الثانية خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وإتاحة التذاكر لفئتين متاحة الجميع، وتقام الحفلة يوم 27 يوليو على المسرح الرومانى

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أطلقت قناة U LIVE، لنقل فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وتأتى القناة الجديدة على تردد 11785 رأسي باسم قناة المتحدة U LIVE وتستمر القناة فى العمل حتى انتهاء مهرجان العلمين في نهاية شهر أغسطس القادم، حيث تستمر القناة لأكثر من 50 يوما، تقدم فيها أهم فعاليات مهرجان العلمين.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروضا فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياحا من مختلف الجنسيات، ويشهد مهرجان العلمين أكثر من 20 فعالية متنوعة، ما بين عروض مسرحية فنية من إنتاج أشهر المنتجين وببطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب.