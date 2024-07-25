شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان القاهرة للطفل العربي يطلق اسم عبد المنعم مدبولي على دورته الثانية والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي برئاسة الدكتورة داليا همام، عن إطلاق اسم الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي على الدورة الثانية من المهرجان والتي من المقرر إقامتها في شهر نوفمبر القادم، ويرأسها شرفيا الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

وأوضحت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان أن اختيار الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى ليكون حامل اسم الدورة الثانية جاء نتيجة أحقيته بالتكريم خاصة أن لديه أعمال هامة للطفل راسخة في الذاكرة، منها الأغانى و المسلسلات، فمسلسل بابا عبده على سبيل المثال والأغاني بداخله مثل الشاطر عمرو وأيضا الأغاني المنفردة التى قدمها في احتفالات أعياد الطفولة مثل الشمس البرتقالى وغير ذلك الكثير، هذا بالإضافة إلى كونه صاحب مدرسة في الفن المسرحي.

عبد المنعم مدبولي هو ممثل ومخرج مسرحي مصري، مارس التمثيل أكثر من 50 عاما وشكّل مدرسة كوميدية مستقلة في الضحك الراقي، وأسس العديد من الفرق المسرحية مثل المسرح الحر عام 1952 والكوميدي 1963 والفنانين المتحدين 1966 والمدبوليزم 1975، واشتهر عبد المنعم مدبولي بحبه الكبير للأطفال وقدم العديد من أغاني الأطفال في أفلامه ومسلسلاته ومن خلال التلفزيون المصري والتي ظلت خالدة في ذاكرة التلفزيون والسينما المصرية، وحفرت داخل الوجدان ومن أغانيه توت توت وكان في واد اسمه الشاطر عمرو وجدو عبده زارع أرضه والشمس البرتقالي وغيرها من الأغاني.

الجدير بالذكر أن الدورة الأولى من مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي والتي كانت تحمل اسم النجم فؤاد المهندس أقيمت في الفترة من ٢٠ إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٣ برئاسة الدكتورة داليا همام ، ويقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة بتاح بالتعاون مع ادارة الموهوبين والتعلم الذكي مدرية التربية والتعليم بالقاهرة.



مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي



