شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: النقابة تتولى رعاية صالح العويل صحيا ونتابع حالته بدقة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ الخليج 365، إن النقابة تتولى رعاية وعلاج الفنان صالح العويل، مؤكدا أنه اتصل به واطمئن على صحته وأوكل الفنان منير مكرم لمتابعة الحالة، وأوضح أنه يحتاج فحصا شاملا وفحصا للأوعية الدموية والكلى ونسبة السكر، إضافة لعلاج تجمعات دموية في الرجل والعظام وتحاليل.

وكان احتفل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بمرور عام على افتتاح دار رعاية فناني مصر، وحضر الاحتفال كل من كوثر مصطفى والمخرج محمد الشال والمخرج محمد خورشيد وعواطف حلمي وفايدة عكاشة وحمدي العربي وباسيلي جريس، ووجه الدكتور أشرف زكي الشكر والتقدير للدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تبرع بالدار.

وكانت من ضمن الحضور الفنانة عواطف حلمى وهي الفنانة التي تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل والتحقت بمسرح التليفزيون، ثم التحقت بفرقة "مسرح الحكيم"، عام 1990 كان عام تحول فى مسيرتها الفنية بسبب إعلان شاركت فيه وقتها، ولفت انتباه المخرجين إلى دورها كممثلة، فتوالت عليها الأدوار.



صالح العويل مع فريد شوقي



صالح العويل



صالح العويل مع عزت أبو العوف



صالح العويل