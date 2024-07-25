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شكرا لقرائتكم خبر عن صابرين متزوجة من محمود حميدة وتظهر بالنقاب فى فيلم المُلحد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالخميس، 25 يوليو 2024 07:00 م
تشارك النجمة صابرين فى بطولة فيلم المُلحد المقرر طرحه فى دور العرض يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، حيث تقرر عرض العمل بعد تأجيل عامين، وتظهر صابرين في أحداثه بشخصية سيدة منتقبة ومتزوجة من محمود حميدة الرجل الملتحى والمتشدد دينيا.
صابرين بالنقاب فى فيلم الملحد
فيلم الملحد بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.
وقدمت صابرين في رمضان الماضى مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.
كشفت صابرين خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 مؤخراً عن كواليس مسلسل مسار إجبارى قائلة: "كنت عايشة نفس قصة مسار إجباري في الحقيقة علشان كده الناس صدقتني".
وتحدثت صابرين عن قصة حبها مع زوجها الحالي للمرة الأولى موضحة: "قصة حب بدأت قبل 32 عامًا بالتحديد، ووقتها كنت أقدم فوازير والتقيت بزوجى للمرة الأولى ووقتها تولد الإعجاب بيننا"، وبعد مرور تلك السنوات ووجود إعجاب بيننا وقصة حب في فصل من حياتنا بدأ بعدها كل مننا في مسار حياته فهو تزوج وأنا أيضًا، ثم انفصلنا لأتلقى مكالمة منه يخبرني بوجوب زواجنا بعد تلك السنوات".
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