شكرا لقرائتكم خبر عن كارمن سليمان تطرح ثانى كليبات ألبوم حبايب قلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة كارمن سليمان، "يا حرام معلش" ثاني أغنيات الميني ألبوم الخاص بها الذى يحمل اسم "حبايب قلبى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات منة الضيعى والحان عزيز الشافعى وتوزيع ومكس وماستر توما، وإنتاج مصطفى جاد بالاشتراك مع الفنان عزيز الشافعي، والكليب من إخراج ساندى.

وطرحت المطربة كارمن سليمان مؤخراً، أغنية "حبايب قلبى" وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم الميني ألبوم الخاص بها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضرى، والكليب من إخراج ساندى.

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان فيديو كليب "كنا في مكان" على طريقة الذكاء الاصطناعي وذلك تزامنًا مع احتفالات عيد الحب الماضي.

وسجلت كارمن سليمان الأغنية مع الأوركسترا في مقدونيا خلال الفترة الماضية، كما استخدمت الذكاء الاصطناعي في كليب الأغنية.

أغنية "كنا في مكان" من ألحان مصطفى جاد، الذي يعود للتعاون مع كارمن سليمان بعد غياب ما يقرب من عامين، وكلمات أحمد سرور، توزيع وميكس ماهر الملاخ، ماستر خالد سند، تدوين أوركسترا كمال أحمد، والكليب من إخراج ورؤية عمر شربيني.