شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد شيمي يحيي ذكرى وفاة محمد خان ويروى حوار لحظاته الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا مدير التصوير سعيد شيمى، ذكرى رحيل المخرج محمد خان التى توافق غداً الجمعة 26 يوليو، حيث نشر سعيد شيمى صورة معه على "فيس بوك" وكتب: "يوم من أيام من 8 سنوات جالسا معه على سرير المرض وينظر لى ويقول بصوت واهن بروح فى الضلمة وأرجع تانى ياسعيد ".



محمد خان و سعيد شيمي

وتابع سعيد شيمى: "أيقنت ان النهاية تقترب ولكنى قلت له بطل تأليف وقصص محاولاً تغيير ما يتحدث فيه ولكنه يقول لى صدقنى باجى من الضلمة، فبقيت معه وبجواره زوجته وأبنائه نادين وحسن، وفى المساء رغبت فى المرواح على أن أحضر له في الصباح واتجهت للخروج من حجرة النوم وسمعته يقول شيئاً لى".

واستكمل شيمي: "لم أسمعه جيداً فالغوص فى البحار أضعف سمعى، التفت له سائلاً ماذا تقول، ولكنه لم يكرر ما قاله، وسألت زوجته الجالسة بجانبه على السرير..ماذا قال. فأجابتنى لا شيء".

وأشار سعيد شيمي إلى أن روح محمد خان فاضت لخالقه في الفجر وعلم من زوجته أنه قال له الوداع يا سعيد".

وأختتم سعيد شيمي حديثه: "مرت 8 سنوات وأنا حزنى عليك كما هو، ولكنى أرى مظاهر حب الأجيال الجديدة من محبى أفلامك وفنك وابتكاراتك، سنلتقى أكيد، رحمك الله".