تيا ديب تبهر متابعيها بإطلالتها الاخيرة من شوارع إيطاليا..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متبعيها في أخر إطلالة لها، وظهرت من شوارع إطاليا بلوك كاجوال رائع، فكانت توب باللون الأسود من دون أكمام ذات تصميم مميز مع سروال جينز واسع، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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و حملت تيا في يدها حقيبة من دار أزياء chanel من الجلد وصل سعرها إلى 5,495 يورو.

وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

