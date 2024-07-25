فلكلور وموسيقى في احتفال ثقافة روض الفرج بثورة يوليو

ياسر رشاد - القاهرة - ثورة 23 يوليو .. أقيمت بقصر ثقافة روض الفرج، احتفالية فنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، والتي تشهدها جميع المحافظات في إطار احتفالات وزارة الثقافة.

بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى، تلاه لقاء ثقافي قدمه أشرف كمال - معلم التاريخ والجغرافيا بإدارة روض الفرج التعليمية، تناول تاريخ الثورة وأسباب قيامها ونتائجها الإيجابية المترتبة عليها.

أعقب ذلك عرض فني لفرقة روض الفرج لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الوطنية منها "حبيت بلدي، تحيا مصر، يحكى أن، على باب مصر، عاشت بلدنا، هتروق وتحلى، بوابة الحلواني، تعرف تتكلم بلدي، حبايب مصر وطني"، بجانب عرض فني لفرقة القاهرة للفنون الشعبية، تضمن مجموعة من الاستعراضات والرقصات منها "الحارة الشعبية، الفلاحي، الإسكندراني، النوبي، أوبريت وطني، مع عرض للتنورة.

كما تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة القاهرة للموسيقى العربية، وقدمت أغاني "وطني، صوت بلادى، لما كنا صغيرين"، بالإضافة إلى فقرات فرقة الإنشاد الديني، كما أقيمت ورشة رسم وتلوين، بجانب معرض متنوع لقسم المواهب.

الحفل نظمه فرع ثقافة القاهرة برئاسة د. ابتهال العسلي، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، برئاسة لاميس الشرنوبي، وشهد حضور عدد من قيادات هيئة قصور الثقافة منهم د. وليد الشهاوي مدير عام الموسيقي، وسمر الوزير مدير عام المسرح، وعدد كبير من المبدعين وأبناء حي روض الفرج.

إقبال كبير في احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو بقصر ثقافة الأسمرات

من ناحية أخرى، شهد قصر ثقافة الأسمرات، احتفالية فنية بمناسبة ذكري ثورة 23 يوليو، ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، وفي إطار احتفالات وزارة الثقافة.

تضمن الحفل الذي شهد إقبالا كبيرا من أبناء حي الأسمرات عرضا فنيا لفرق الأسمرات للموسيقى العربية، وفرقة كورال أطفال الأسمرات بقيادة المايسترو سعيد توفيق، قدموا مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية ومنها "وطنى، شايلك في قلبي يا مصر، مصر يا أم الدنيا، أم البطل، أحلف بسماها وبترابها، يا حبيبتى يا مصر، مصر اليوم في عيد، يا أحلى اسم في الوجود، صوت بلادى، ماشربتش من نيلها، كلمة حلوة، كل الطيور بتهاجر، أهو ده اللي صار".

كما تضمن الحفل الذي أقيم بحضور د. ابتهال العسلي، مدير عام ثقافة القاهرة، ورشة حكي ومجلة حائط عن ثورة 23 يوليو، بجانب فقرة معلومات عامة، بالإضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن ثورة يوليو، بجانب مجموعة من الورش وهي ورشة إعادة تدوير خامات البيئة، عمل لوحة فنية من قصاصات المجلات، بجانب نشاط نادي تكنولوجيا المعلومات.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة القاهرة، التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، برئاسة لاميس الشرنوبي، وتأتي ضمن برنامج حافل أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالاً بالذكرى ال 72 لثورة 23 يوليو، والذى يشمل مجموعة متنوعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، بجانب الورش، والعروض الفنية بمشاركة فرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية بمختلف المحافظات.