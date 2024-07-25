شخصية صابرين فى فيلم الملحد .. يُطرح قريباً فى دور العرض

ياسر رشاد - القاهرة - تشارك النجمة صابرين فى بطولة فيلم الملحد المقرر طرحه فى دور العرض يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس المقبل، حيث تقرر عرض العمل بعد تأجيل عامين.

شخصية صابرين

وتظهر صابرين في أحداثه بشخصية سيدة منتقبة ومتزوجة من محمود حميدة الرجل الملتحى والمتشدد دينيًا.

أبطال الملحد

بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة وصابرين وشيرين رضا، نجلاء بدر وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى موسيقى تصويرية راجح داوود وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه فى إطار درامي، حيث يتناول العمل قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع.

وكانت قدمت صابرين في رمضان الماضى مسلسل مسار إجبارى من 15 حلقة، حيث شاركت في بطولته إلى جانب أحمد داش، عصام عمر، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

وكانت حرصت الفنانة صابرين على كشف كواليس مسلسل مسار إجباري الذي عرض ضمن مسلسلات شهر رمضان الماضي قائلة: "كنت عايشة نفس قصة مسار إجباري في الحقيقة علشان كده الناس صدقتني".

كما تحدثت صابرين خلال لقائها مع الإعلامية فاطمة مصطفى ببرنامج الراديو بيضحك على إذاعة 90.90 عن قصة حبها مع زوجها الحالي للمرة الأولى أثناء حلولها ضيفة على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى، والذى يذاع عبر إذاعة الراديو 90.90 قائلة: "قصة حب بدأت قبل 32 عامًا بالتحديد، ووقتها كنت أقدم فوازير والتقيت بزوجى للمرة الأولى ووقتها تولد الإعجاب بيننا".

وأضافت الفنانة صابرين: وبعد مرور تلك السنوات ووجود إعجاب بيننا وقصة حب في فصل من حياتنا بدأ بعدها كل مننا في مسار حياته فهو تزوج وأنا أيضًا، ثم انفصلنا لأتلقى مكالمة منه يخبرني بوجوب زواجنا بعد تلك السنوات".

وشاركت الفنانة صابرين خلال موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل مسار إجبارى، مكون من 15 حلقة وعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024، بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، نور محمود، مى الغيطى، رشدى الشامى، ياسمينا العبد، معاذ نبيل، محسن منصور، جهاد حسام، نورين أبو سعدة، إبراهيم الزيادى، وعدد آخر من الفنانين، هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تحدثت الفنانة صابرين عن زواجها من المنتج اللبناني عامر الصباح، مؤكدة أن قصة حبهما بدأت منذ 32 عامًا.

وأكدت صابرين في تصريحات لبرنامج «الراديو بيضحك» لإذاعة «الراديو 9090»: «بداية الحب كانت من 32 سنة، كنت بعمل فيلم أنا والعذاب وهواك وكان إنتاج والد عامر، وإخراج أستاذ محمد سالمان، وكان صديق والده، وخلال تصوير المشاهد دخل عامر وقولتله أهلًا يا أستاذ منتج، أنا كنت بتاعة إفيه حاضر طول الوقت، وهما كانوا بيضحكوا على الكلام المصري جامد، وإحنا بنصور اتولدت قصة الحب دي».

صابرين وزوجها

شرارة الحب

و أضافت: «هو كان متزوج بنت عمه وكان على خلاف معاها في الفترة دي، وبدأت شرارة الحب تحصل، وأنا قولت ليه هدخل نفسي في المتاهة دي، ووالده توفي وهو سافر وبعدنا عن بعض، وهو انفصل عن زوجته الأولى واتجوز تاني، وأنا اتجوزت وانفصلت واتجوزت تاني وانفصلت».

و تابعت: «وبعدين بالصدفة البحتة الصديقة لمياء عبدالحميد وأخوها وائل فهمي عبدالحميد، كان بيعرض عليا مسلسل واتقابلنا وكان في صديقة من الإنتاج بتكلمه وقالت إن هي راجعة مع عامر الصباح وهيعملوا مسلسل، أنا رجعت بالزمن وقالتلي أنه طلق، قولتلها أنا كمان اتطلقت بلا جواز وقعدت أضحك، وقعدت أحكي لـ لمياء ووائل على قصتي مع عامر، وفجأة لقيت رقم لبناني بيتصل عليا، كنت فكراه برنامج وطلع عامر الصباح».

حسيت أني بنت ولادي مش أمهم

واستكملت: “قالي أنا مسافر لندن وهرجع أتجوزك، اللي بعدنا الـ 32 سنة دول أنا لازم أتجوزك دلوقتي حالًا بلا مقدمات، قولتله أنا عندي 3 رجالة، قالي سيبي كل حاجة حلوة في وقتها، وفجأة حسيت أني بنت ولادي مش أمهم”.

صابرين وزوجها

واختتمت: “ولادي وكانوا خايفين عليا أني لو اتجوزت عامر الصباح أرجع للخلافات وأبقى متضايقة، وقالولي خدي بالك، ولما قعدوا معاه ولقوه عاقل بحكم سننا، وأن السن ده مش سن حب اتطمنوا، وأنا لو مكنتش أعرف عامر من زمان، كان مستحيل أني أتجوز تاني”.