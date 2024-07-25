أول رد فعل من ركين سعد بعد عرض "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بفينيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت الفنانة ركين سعد سعادتها بعرض فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو فى مهرجان فينيسيا السينمائي.

وأكدت ركين سعد فى تصريحات صحفية أن المهرجان عالمى ومهم وعريق مثل فينيسيا.

وأضافت ركين سعد كل فريق العمل مؤمنين بالفيلم بشكل كبير والجميع كان يعمل من قلبه لأننا صدقنا في الفيلم كمشروع سينمائي مهم، لذلك أنا فخورة بصناع الفيلم الموهوبين وفخورة بإني كنت جزء منه، والحمدلله وان شاء الله دائما بالنجاح.

ركين سعد خلال الفيلم

الفيلم هو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الدولية والإقليمية، وشارك منصور في تأليف الفيلم الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم الذي ينتمي لنوعية الأفلام الدرامية حول "حسن"، الشاب الثلاثيني الذي يتورط برفقة "رامبو"، كلبه وصديقه الوحيد، في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مطاردًا من قِبل جاره "كارم"، الأمر الذي يدفع "حسن" للبحث عن طريقة آمنة لإنقاذه نفسه و"رامبو" من مصير مجهول.

الفيلم من إنتاج المنتج محمد حفظي و المنتجة رشا حسني التي تخوض أولى تجاربها في إنتاج الأفلام الروائية الطويلة بالتوازي مع مسيرتها المهنية الناجحة في مجالي النقد والبرمجة السينمائية في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية المهمة ومن توزيع فيلم كلينك المستقلة للتوزيع في جميع أنحاء العالم ومن المقرر الانتهاء من الفيلم بحلول صيف ٢٠٢٤.

من ناحية أخري، شاركت ركين سعد فى موسم رمضان بمسلسل “الحشاشين” بطولة النجم كريم عبد العزيز الذي حقق نجاحًا كبيرًا.



قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.