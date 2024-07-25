"الملحد".. ينافس فى موسم الصيف بعد تأجيل طرحه عامين

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح فيلم "الملحد" في دور عرض السينمات المختلفة، يوم 14 أغسطس المقبل لينافس في موسم الصيف السينمائي، وذلك بعد تأجيل طرحه لمدة عامين.

كان المخرج ماندو العدل انتهى من مونتاج ومكساج فيلمه "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم.

قصة الفيلم

فيلم "الملحد" تدور أحداثه حول قضية دينية مهمة لحياة المجتمع المصرى، ظهرت مؤخراً وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهى عن التطرف الدينى والإلحاد والخروج عن الدين، وانتشرت بشكل كبير بين الشباب في الدول العربية والإسلامية.

أبطال الفيلم

فيلم "الملحد" بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وصابرين وشيرين رضا وعدد كبير من الفنانين، الفيلم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل .



شخصية نجلاء بدر

فيلم "الملحد" .. تظهر نجلاء بدر في أحداثه بشخصية زوجة الفنان حسين فهمى وتتعرض لمواقف صعبة معه.



يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.



أحداث فيلم المطاريد:

تدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.



الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكدًا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.