محمد اسماعيل - القاهرة - بالصور.. هنا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور والجمهور يعلق

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة هنا شيحة، الأنظار في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة أنيقة ولافتة.

ونشرت هنا شيحة، مجموعة صور عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، وعلقت: "الأسبوع الماضي كانت رحلتي الأولى إلى إيطاليا، المليئة بالتاريخ والروعة، ذهبت لحضور حفل موسيقي للاحتفال بالذكرى الثلاثين لصنع الموسيقى ونشر السحر، قلبي مليء بالحب والفرح".

ظهرت هنا مرتدية جيب أنيقة ولافتة باللون الأسود، كما اردت قميص باللون الأسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "أجمل بنوته وأحلى ضحكة"، "قمر وجميلة"، "الأميرة الجميلة"، "أتمنى أن تكون قد استمتعت"، "إيه الجمال دا ياقلبي".

وكانت آخر أعمال الفنانة هنا شيحة مشاركتها في قصة ما تيجي نشوف، ضمن أحداث مسلسل 55 قصة حب، ومن بطولة نبيل عيسى، وإسلام جمال، ونهى عابدين، وملك قورة، وطارق صبري، وأحمد جمال سعيد، وراندا عبد السلام، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.

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