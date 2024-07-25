في ذكرى وفاته.. أحمد الفيشاوي يرثي والده برسالة مؤثرة ويطلب الدعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أحيا الفنان أحمد الفيشاوي، ذكرى وفاة والده الفنان الراحل فاروق الفيشاوي التي توافق اليوم الخميس 25 يوليو، برسالة مؤثرة نشرها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وتذكر أحمد الفيشاوي والده بعدد من الصور التي جمعتهما سويًا، وعلق عليها: "زي النهاردة الوالد الحبيب انتقل إلى رحمة الله، النجم الكبير الأستاذ فاروق الفيشاوي، الحقيقة معنديش القدرة أكتب كلام كتير أو أعرف أقول كلام زي اللي قاله صديقي فريد نصار، أتمنى فقط أن تدعو له في ذكرى وفاته".

يذكر أن، آخر مشاركات الفنان أحمد الفيشاوي الفنية كانت بفيلم "بنقدر ظروفك" وشاركه البطولة مجموعة من نجوم السينما وهم الفنانة مي سليم، الفنانة نسرين طافش، الفنان محمود حافظ، الفنان محمد محمود، تأليف سمير النيل، إخراج أيمن مكرم.

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