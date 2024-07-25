طرح دويتو "نغزة" لـ يسرا وأحمد سعد على "يوتيوب" ومنصات الموسيقى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أعلن المطرب أحمد سعد، طرح دويتو غنائي جديد بعنوان "نغزة" بمشاركة الفنانة يسرا، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة.

ونشر "سعد" مقطع من الأغنية، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق:"دلوقتي تقدروا تسمعوا أغنية نغزة مع النجمة يسرا من برنامج بيت السعد على يوتيوب وكل المنصات".

واستضاف الشقيقين عمرو وأحمد سعد الفنانة يسرا، ببرنامج بيت السعد، أمس الأربعاء.

ومن المقرر أن يستضيف البرنامج في الحلقات الـ 12 الأولى، النجوم: أحمد حلمي، أحمد السقا، منة شلبي، مي عمر، نادين نجيم، الشاب خالد، أحمد فهمي، أبلة فاهيتا ـ إبراهيم الحجاج.

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