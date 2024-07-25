أول تعليق من كارول سماحة بعد احتفالها بعيد ميلادها الـ 52

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت المطربة اللبنانية كارول سماحة بعيد ميلادها الـ52.

ونشرت كارول" صورًا جديدة عبر حسابها على موقع "انستجرام" لأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت: "وجودكم بحياتي أحلى عيد وحدة.. سنة أخرى من الحب والموسيقى والذكريات، ممتنة لكل واحد منكم الذي جعل هذه الرحلة جميلة جدًا".

يذكر أن كارول سماحة أشعلت حفلها الغنائي بتونس السبت الماضي، المقام ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي، حيث قدمت مجموعة من أجمل أغانيها التي يعشقها الجمهور.

على جانب آخر طرحت الفنانة كارول سماحة ألبومها الجديد، والذي يحمل عنوان "اضحك يا قلبي" وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

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