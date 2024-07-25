فن ومشاهير

في يومه الأول.. تعرف على إيراد فيلم "X مراتي"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 24 يوليو فيلم X مراتي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر في موسم الصيف السينمائي.

وحقق فيلم X مراتي في يومه الأول بدور العرض السينمائي إيرادا بلغ 2 مليون و105 آلاف و777 جنيها.

الفيلم تأليف أحمد عبدالوهاب، كريم سامي كيمز، إخراج معتز التوني، بطولة محمد ممدوح، هشام ماجد، أمينة خليل، خالد كمال، علي صبحي، محمد أوتاكا، مصطفى غريب، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

جدير بالذكر أن الموسم السينمائي الحالي يشهد منافسة بين ستة أفلام، هي: إكس مراتي، ولاد رزق 3- القاضية، أهل الكهف، جوازة توكسيك، اللعب مع العيال، عصابة الماكس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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