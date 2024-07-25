"بقيت مشهورة أكتر مني".. ماذا قالت منال سلامة عن ابنتها أميرة أديب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علقت منال سلامة على نجاح ابنتها أميرة أديب في مجال التمثيل والغناء، بعد طرحها مؤخرًا أول أغنية فيديو كليب بعنوان "كارت محروق"، في أولى تجاربها في عالم الغناء.

وقالت "سلامة"، في لقائها ببرنامج "الراديو بيضحك"، على راديو "9090"، إن أميرة أصبحت مشهورة أ كثر منها، وتم ترشيحها مؤخرًا في مسلسل "الأصلي".

وأضافت: "أنا موهوبة وفخورة بيها عشان عملت كل حاجة من نفسها، أميرة متعبتنيش في الدراسة وفي علاقتها بالناس، أنا تعلمت وتربيت إني عشان بنت اتكسف لا لازم اتحطت في المواقف وأبقى قدها، ربيت ولادي أميرة وعلي على أنهم بني أدمين يبقى عندهم قيم ومبادئ والاعتماد على النفس".

وأردفت: "أميرة بتسافر بره بالشهر تاخد شنطتها وتقعد في الهوستل أبو 3 دولار و6 دولار في اليوم، وتقعد تحكيلي على مغامراتها، هي بتحب السفر جدًا وأنا سايبها تبقى شخص معتمد على نفسه، لأني مش عايشلها طول العمر لازم تبقى هي وأخوها عودهم قوي عشان يتحملوا مصاعب الحياة، أنا ربيتهم يقدروا يقعدوا الطبلية ويتعاملوا ببساطة ولو تواجدوا في مستوى 7 ستارز يقدروا يتعاملوا مع هذا المستوى".

وكانت أميرة أديب طرحت أغنية "كارت محروق" في أول تجربة غنائية لها.

آخر أعمال الفنانة أميرة أديب مسلسل "وبينا ميعاد" الجزء الثاني، من بطولة شيرين رضا، صبري فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، محمد سليمان، أسامة الهادي، يوسف الكدواني ويوسف إبراهيم، آية سليم، تسنيم مطر، محمد مهران وهاجر الشرنوبي ومن تأليف وإخراج هاني كمال.

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