فن ومشاهير

ياسمين رئيس بـ"نظارة غريبة" خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية .. صورة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة ياسمين رئيس، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة لها خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية، مرتدية نظارة غريبة.

ونشرت "ياسمين"، الصورة، عبر "ستوري" حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت فيها بملابس الصيف على البحر.

واحتفلت ياسمين رئيس بزفافها على رجل الأعمال أحمد عبدالعزيز يوم 30 مايو الماضي.

وتنتظر ياسمين رئيس طرح فيلمها "الفستان الأبيض" قريبا، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، أسماء جلال، ومن إنتاج فيلم كلينيك لمحمد حفظي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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