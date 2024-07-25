طفلة مسرحية "هالة حبيبتي".. رانيا عاطف تعلن وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت رانيا عاطف، وفاة والدها اللواء طيار عاطف مصطفى ماهر، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، مساء اليوم الخميس 25 يوليو.

وكتبت بطلة مسرحية "هالة حبيبتي": "(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)، توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب: اللواء طيار/ عاطف مصطفى ماهر الأزهري".

وكشفت عن موعد ومكان صلاة الجنازة: "صلاة الجنازة يوم الجمعة الموافق ٢٦ من يوليو عقب صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد والدفن بمقابر العائلة بمقابر طريق الواحات بالسادس من أكتوبر و يقتصر العزاء على المقابر ".

جدير بالذكر أن رانيا عاطف ابتعدت عن التمثيل منذ فترة طويلة، وعرفها الجمهور في طفولتها بمشاركتها في أكثر من عمل فني، بينها: مسرحية هالة حبيبتي التي جمعتها بالنجم الكبير فؤاد المهندس والنجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، كما شاركت في بطولة مسلسل "ليالي الحلمية".