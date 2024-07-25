نجوى إبراهيم تعلق على ظاهرة ارتداء الرجال "الحلق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

علقت الإعلامية نجوى إبراهيم، على ظاهرة ارتداء الرجال "الحلق" خلال الفترة الماضية، وسط انتقادات وهجوم كبير عليهم من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وذلك ببرنامج "بيت العز" الذي يبث عبر راديو "نجوم إف إم".

وعن ظاهرة ارتداء الحلق للرجال، قالت: "لما واحد يلبس حلق ويعمل زعرورة ويلبس حظاظات وسلاسل، ويقولك دي حرية شخصية، لا، أنت ماشي في الشارع وهتنشرها، كله بيقلد كله".

وكانت نجوى إبراهيم، ردت خلال الفترة الماضية على مطالبات البعض لها بالاعتزال، قائلة: "لأول مرة أقرأ التعليقات، يا نهار أبيض على اللي اتقال، روحوا يا جماعة اتعالجوا، عايزني اعتزل؟، ضروري هعتزل أنا عندي 80 سنة وعندي سرطانات وأجريت عمليات عديدة وسأموت قريبًا".

وأضافت: "هناك أناس يستكثرون الابتسامة على الوجوه، يستكثرون الصيت ولا الغنى، ماذا تريدون؟، إيه اللي يريحكم؟"، متابعة: هدوا نفسكم شوية أنا مش جاية أعمل مستقبل وأربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم وبتونس بيكم.. حبوا بعض شوية".

يذكر أن، نجوى إبراهيم أعلنت عن تعافيها من مرض السرطان نهاية العام الماضي بعد أسابيع من تصريحاتها التي كشفت خلالها عن إجراء عدد من العمليات الجراحية وذلك عبر تصريحاتها بنفس البرنامج، قائلة: "أنا سعيدة جدًا ومبسوطة جدًا ومحدش يقولي أصلها طلعت وقالت وبعد أسبوعين حاجة حلوة لأ ده من 4 5 شهور أنا مدخلتكوش فيه وأحب أفرحكم وأحب أشكركم من جوة قلبي هي جت كده من عند ربنا".

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